Neue Strategie bei Strafzetteln: Grafing leistet sich Inkassobüro

Von: Michael Seeholzer

Ein Strafzettel (Symbolbild) © DPA Deutsche Presseagentur

Verkehrsüberwacher aus Bad Tölz dürfen künftig auch ausstehende Verbindlichkeiten der Stadt Grafing (Kreis Ebersberg) eintreiben

Grafing – Die Stadt Grafing wird sich der Tölzer Verkehrsüberwachung anschließen. Die bietet eine besondere Dienstleistung an, wenn man sie die Autofahrer abkassieren lässt, was unbedingte Voraussetzung für eine weitere Geschäftsbeziehung ist. Denn der „Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“ treibt auch andere offenstehende Verbindlichkeiten der Stadt ein und übernimmt die Durchführung von Vergabeverfahren samt der Zuschussanträge. Das Angebot kommt bei inzwischen 143 Kommunen so gut an, dass sie Mitglied in der Organisation sind.

Verkehrsüberwachung: Wechsel von Markt Schwaben nach Bad Tölz

In der jüngsten Stadtratssitzung wurde ein Wechsel beschlossen. Denn seit 2009 überprüfte die KVÜ Markt Schwaben den ruhenden Verkehr in Grafing. Die zusätzlichen Leistungen aber schienen dem Ratsgremium zu verlockend, weshalb sich dagegen keine Stimme erhob. Gleichzeitig soll „im Einzelfall“ dem Zweckverband „die Durchführung von Vergabeverfahren“ übertragen werden.

„Deutlich zu schnell fahren akzeptieren wir nicht“

Geschäftsführer Michael Braun bekam Gelegenheit, vor der Abstimmung seine Organisation ins rechte Licht zu rücken, die inzwischen etwa 120 Mitarbeiter beschäftigt. „Uns ist es ganz wichtig, etwas zu bewirken“, sagte Braun und führte an, wie die Verkehrsüberwachung die Autofahrer langfristig tatsächlich umerziehen kann. „Deutlich zu schnell fahren akzeptieren wir nicht“, informierte Braun über die Unternehmensphilosophie.

Die effektive Verkehrsüberwachung alleine freilich ist es nicht, die den Stadträten den Wechsel attraktiv erscheinen ließ. Denn die Verkehrskontrolle gab’s ja bereits durch die KVÜ Markt Schwaben. „Je kleiner eine Gemeinde ist, desto weniger kann sie das leisten“, sagte Bürgermeister Christian Bauer (CSU) und meinte damit die immer komplizierter werdenden Vergabeverfahren. „Bislang musste von der Verwaltung des Öfteren ein externes Vergabebüro bzw. ein Fachanwalt zu Rate gezogen werden“, hieß es. „Dieser Rechtsbeistand hat beispielsweise im Jahr 2021 bei einem Vergabeverfahren zu Kosten in Höhe von 9000 Euro geführt.“

Teures Inkasso-Verfahren

Umsonst ist das Angebot des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland freilich auch nicht. Pro Vergabeverfahren fallen pauschal 600 Euro an, pro Beratungsstunde 90 Euro und pro Einwohner und Jahr 33 Cent. „Sollten wir einen Gewinn haben, fließt er an die Gemeinden zurück“, sagte Braun. Pro Vorgang würden lediglich sechs Euro einbehalten. Zu den Leistungen, die der Zweckverband den Kommunen anbietet, gehört auch das Beschaffungswesen. Es mache einen Unterschied, ob eine Gemeinde allein Streusalz für den Winter bestellt, oder ob sich dazu mehrere Dutzend Kommunen zusammenschließen, deutete Braun einen weiteren Vorteil an.

Derart mit Informationen gefüttert, waren die Stadträte einstimmig der Ansicht, Bürgermeister Bauer soll mit dem Dienstleistungszentrum Oberland eine Rahmenvereinbarung abschließen. Dazu wird erst einmal eine Anschubumlage fällig in Höhe von 14 000 Euro. Die gibt es aber nach Ablauf von drei Jahren wieder zurück. FDP-Stadtrat Claus Eimer hatte als einziger einen Einwand: Die von Braun ausgegebene Infomappe samt Broschüren, Parkscheibe und Kugelschreiber nannte er „üppig“ und regte an, „die Marketingausgaben zurückzuschrauben“.

