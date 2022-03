Trotz gewaltiger Nachfrage stehen Wohnungen leer: Grafing lehnt Zwangsmaßnahmen ab

Von: Michael Seeholzer

Teilen

Die Wohnblöcke in der Schloßstraße/Sudetenstraße in Grafing. Auch dort werden hohe Quadratmeterpreise fällig. © Stefan Roßmann

Den Wohnraum-Mangel in Grafing (Kreis Ebersberg) mit Vorschriften bekämpfen - dazu konnte sich der Stadtrat nicht durchringen. Das Problem ist aktueller denn je.

Grafing – In Grafing wird es vorerst keine Zweckentfremdungssatzung und keine Leerstandssatzung geben. Ein entsprechender Antrag der Linken fand am Dienstagabend im Stadtrat keine Mehrheit. Damit können aus Wohnungen weiterhin Büros oder Praxen werden – und sie können jahrelang leer stehen, obwohl Wohnraum in Grafing Mangelware und viel zu teuer ist.

Zwei Fraktionen im Stadtrat: Alt gegen Jung

Im Stadtrat gab es dazu erkennbar zwei Fraktionen. Die könnte man so beschreiben: Die Alten gegen die Jungen.

Jetzt bleibt’s aber vorerst bei einem Appell. Der Beschluss hat im Angesicht einer vielleicht baldigen Flüchtlingskrise besondere Aktualität: Bei einem großen Flüchtlingsaufkommen, vor welchem die Kommunen angesichts der Vorgänge in der Ukraine vielleicht bald stehen werden, müssen in Turnhallen Unterkünfte geschaffen werden, während gleichzeitig Wohnungen leer stehen, die vermietet werden könnten. Das gilt auch für andere Kommunen im Landkreis.

Argument der Linken: Steuereinnahmen aus Mieten fehlen; Flüchtlingsunterbringung zahlt die Öffentlichkeit

Stadt und Vermieter entgehen dadurch Einnahmen – keine Miete, weniger Steuern. Die Kosten für die humanitäre Hilfe trägt hingegen die Allgemeinheit. Das ist ein Zusammenhang, auf den Lena Huppertz von der Linken in ihrem Plädoyer für eine Zweckentfremdungssatzung hinwies.

Das sagen die Stadträte „Warum öffentliche Gelder für etwas, was sich privat organisieren lässt?“ - Claus Eimer (FDP) Jemanden, der seine Wohnung nicht vermieten will, den bringen wir auch nicht dazu. - Christian Bauer (CSU), Bürgermeister „Ich gehe durch Grafing und sehe sehr viel Leerstand. Das kann nicht sein, wo der Quadratmeter immer teurer wird. Wir müssen mit Wohnraum solidarisch umgehen.“ - Lena Huppertz (Linke) „Ein Zweckentfremdungs-Verbot und Solidarität reiben sich in meinen Augen.“ - Christian Einhellig (FW) „Wir sollten mit einer vorsichtigen Aufforderung an die Bürger beginnen.“ - Ottilie Eberl (Grüne) „Die Idee einer Leerstandsanalyse ist grundsätzlich gut.“ - Thomas Huber (CSU)

Kurios: In einem Geschäftsordnungsantrag bat Huppertz um Absetzung des Tagesordnungspunktes, weil in den Sitzungsunterlagen Zahlen fehlten. Die anderen Fraktionen setzten eine Behandlung des Tagesordnungspunktes per Abstimmung hingegen durch, weil die Daten in der aktuellen Präsentation von Stadtkämmerin Veronika Kainz doch noch eingepflegt worden waren.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

Immobilienbesitzer skeptisch

Die Debatte zur Zweckentfremdungs- und Leerstandssatzung machte gleichzeitig Ängste deutlich, die die reservierte Haltung von Immobilienbesitzern etwas illustrierten. Susanne Linhart (CSU) nannte ein Beispiel: Ein Familienmitglied muss wegen des Studiums einige Zeit die Einliegerwohnung im elterlichen Haus aufgeben. Die Wohnung steht leer und wird nicht vermietet. Warum? „Bekommt man diesen Mieter wieder raus?“, fragte Linhart in die Runde.

Ein anderes Beispiel führte SPD-Stadträtin Regina Offenwanger an. „In meiner Straße stehen zwei Häuser viele Jahre leer.“ Hintergrund seien wohl Erbschaftsstreitigkeiten. Wenn aber Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind, kann auch kein Mietvertrag erstellt werden.

Grünen-Stadtrat bringt Leerstandsentgelt ins Spiel

Keno Maierhofer (Grüne), das jüngste Stadtratsmitglied, plädierte dafür, im Zweifel ein „Leerstandsentgelt“ einzutreiben, schließlich generiere ein solcher Zustand Mindereinnahmen der Stadt.

Die Recherchen der Verwaltung hatten ergeben, dass die Stadtbevölkerung pro Jahr etwa um 82 Menschen wächst, wenn man die Entwicklung der vergangenen Jahre zugrunde legt. Kainz informierte das Ratsgremium, dass die Stadt München diesen Weg der Zweckentfremdungssatzung gegangen sei und alleine dafür „30 Mitarbeiter“ beschäftige. „Auf Grafing umgerechnet würde das eine halbe Stelle bedeuten.“

Leerstand: Eine Frage von Definition und Kontrolle

Für CSU-Stadträtin Elli Huber liegt der Teufel eher im Detail: „Was ist denn ein echter Leerstand?“, fragte sie ihre Ratskollegen und warf die Frage auf, wie man das überhaupt kontrollieren könne.

Die Stadt solle wenigstens die Zahlen erheben, insistierte Maierhofer. Sein Fraktionskollege Josef Biesenberger (Grüne) gab ihm zwar Recht, dass man nicht als „Einzelstehender auf 140 Quadratmetern“ wohnen müsse. Biesenberger meinte aber auch: „Wir müssen wegkommen von der Denunziation.“

Leerstehende Wohnungen: Grafing setzt auf Freiwilligkeit

Und tatsächlich gibt es in Kommunen, in denen es entsprechende Satzungen gibt, die Tendenz dazu, den Nachbarn „anzuschwärzen“, was man nicht wolle, so Veronika Oswald (FW).

Dem Gedanken der Freiwilligkeit konnte eine Mehrheit des Stadtrats schließlich doch Charme abgewinnen. Jetzt soll Bürgermeister Christian Bauer (CSU) einen öffentlichen Aufruf starten, leer stehenden Wohnraum dem Mietmarkt zuzuführen. Gleichzeitig soll die Verwaltung Möglichkeiten suchen, im Rahmen einer Analyse Leerstände erst einmal valide zu ermitteln. Dann kommt das Thema erneut in den Stadtrat. Dafür stimmte die große Mehrheit erkennbar erleichtert.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.