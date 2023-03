Tunnel-Hammer für Brenner-Trasse: Neuplanung am Wasserschutzgebiet

Von: Josef Ametsbichler

Trog oder Tunnel? So eindeutig, wie diese Bahn-Visualisierung des Brenner-Nordzulaufs bei Oberelkofen glauben macht, ist die Sache offenbar nicht. Das dortige Wasserschutzgebiet soll einen längern Tunnel bedingen. © Grafik: DB Netze

Ein Wasserschutzgebiet stellt offenbar die Trassenpläne der Bahn für den Brenner-Zulauf infrage. Der Konzern dementiert, doch hinter den Kulissen stehen die Zeichen auf Tunnel-Verlängerung.

Landkreis – 1570 Meter: Bei der Länge des „Salachtunnels“ westlich von Pfadendorf (Aßling) hat sich die Deutsche Bahn längenmäßig recht genau festgelegt, als sie die Neubau-Trasse „Limone“ für den Brenner-Nordzulauf bekannt gab. Nun stellt sich heraus: Der Tunnel muss wohl doppelt so lang werden wie geplant, mit geschätzten Mehrkosten im dreistelligen Millionenbereich. Grund dafür ist ein Trinkwasserschutzgebiet, dem die Bahn offenbar bislang nicht genug Bedeutung in den Planungen beigemessen hat. Bei den Gegnern der beiden neuen Gleise auf der grünen Wiese sorgt diese Überraschung für einen Aufschrei.

Das Gebiet findet sich schon auf den frühesten Planungskarten wieder. Es ist, grob gesagt, ungefähr deckungsgleich mit dem Elkofener Golfplatz und liegt nördlich des bislang geplanten Tunnelportals auf Grafinger Flur. Dieses Tunnelportal wiederum liegt bereits im Wasserschutzgebiet, in dem die Boden-Deckschichten für den Bau des Gleistrogs metertief ausgebaggert werden müssten.

Bahn dementiert: Trinkwasserschutzgebiet kein Problem für oberirdische Trasse

„Die obertägige Streckenführung (...) beeinträchtigt nicht die Funktion des Trinkwasserschutzgebiets“, so die Bahn auf EZ-Anfrage. Dieses sei nur am Rande tangiert, und deshalb untersuche man beide Varianten – die oberirdische sowie eine Verlängerung des Salachtunnels. Kosten und Details: Fehlanzeige.

Hört man sich hinter den Kulissen um, klingt es schwer danach, als sei längst eine Entscheidung für den längeren Tunnel gefallen. Die Bahn plane nur noch mit dieser Strecken-Ausführung, verrät eine Person, die von den entsprechenden Gesprächen Kenntnis hat, der EZ. Und auch der meistbetroffene Grundstücksinhaber Maximilian Graf Rechberg, Eigentümer des Golfplatzes sowie von Forstflächen in dem Gebiet, spricht von einem Gespräch mit der Bahn, das einer „Änderung der Geschäftsgrundlage“ gleichgekommen sei – pro längerer Tunnel.

Wasserwirtschaftsamt meldet Bedenken an - Bahn hat offenbar schon eingelenkt

Ausschlaggebend für dieses Umdenken dürfte dabei eine Einschätzung des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim gewesen sein. „Eine wechselseitige Beeinflussung ist natürlich da“, sagt dessen Leiter Tobias Hafner über die Trassen-Pläne. „Wir haben kein Veto gegeben“, ergänzt die zuständige Abteilungsleiterin, Marion Natemeyer, gegenüber der EZ mit Blick auf den derzeit öffentlichen Stand mit oberirdischer Querung des Trinkwasser-Schutzgebiets. Aber das Amt habe der Bahn in Gesprächen dargelegt, dass es eine Voll-Untertunnelung des Wasserschutzgebietes bevorzugen würde.

Andernfalls müsse beispielsweise das komplette Niederschlagswasser aus dem Schutzgebiet abgeleitet werden, um dessen Sauberkeit zu gewährleisten. Dabei geht es um Bremsstaub, Unkrautvernichter fürs Gleisbett, aber auch mögliche bei Unfällen austretende Stoffe. Außerdem sei ein ganzer Katalog an Sicherheitsbestimmungen bereits beim Bau einzuhalten, der bei einer Tunnelbohrung weniger umfangreich ausfalle. In den entsprechenden Erdschichten sei für eine solche genug Platz, ohne das Grundwasser zu gefährden, so Natemeyer.

Längerer Tunnel „voraussichtlich beste Variante“

Der drohende Auflagenkatalog scheint den Planern zu denken gegeben zu haben. Der Tunnel „wird in der Runde als voraussichtlich beste Variante angesehen“, heißt es im Protokoll der Bahn zum Treffen mehrerer Planungsbeteiligter, darunter mehrere Bahn-Vertreter.

Bürgerinitiative mit Aufschrei

Das Durchsickern der erweiterten Tunnelpläne nutzt die Bürgerinitiative Brennernordzulauf, die für einen bestandsnahen Ausbau der Zugstrecke eintritt, für einen Aufschrei: „Kein Verlass auf die Aussagen der Deutschen Bahn“, heißt es in einer Mitteilung. Schließlich werfe die Bahn nun ihre eigene Kostenkalkulation über den Haufen – und stelle damit die Trassenentscheidung gegen die „Bürgertrasse“ Türkis an den bestehenden Gleisen infrage. „Das spielt jetzt plötzlich alles keine Rolle mehr“, sagt auch Graf Rechberg über das vorangegangene Auswahlverfahren, das mit 1,6 statt 3,2 bis 3,9 Kilometer Tunnellänge kalkuliert hatte. Die Bahn zur EZ: „Auf das Ergebnis der Trassenauswahl hat die fortschreitende Planung der Strecke in den weiterführenden Planungsphasen keine Auswirkung.“

