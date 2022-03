Medikamente, Essen, Tränen: Oberbayerische Firma will helfen und erlebt Ausnahmezustand

Von: Josef Ametsbichler

„Wir denken an Euch“, steht auf einem Spendenpaket, das Sabine Strebl-Foerster in der Hand hält. Hinter der Grafingerin stapeln sich sortierte Sachspenden, die an Flüchtlinge im polnischen Grenzgebiet und bis in die Ukraine gehen. © Stefan Rossmann

Es war nur eine kleiner WhatsApp-Spendenaufruf für die Ukraine. Doch dieser bewirkte Großes. Die Grafinger Firma NFS-Medizin- und Brandschutztechnik wurde mit Hilfsgütern überschwemmt. Diese gehen jetzt an die Grenze zur Ukraine.

Grafing – Das Paketaufkommen an der ehemaligen Postfiliale in Grafing war wohl noch nie so hoch wie in der vergangenen Woche – die Zeit, als dort noch auf war, mit eingerechnet. Vor dem Gebäude in der Bahnhofsstraße stapeln sich die Kartons mit Zahnbürsten, Schokoriegeln, Windeln, Decken, Shampoo, Wurstkonserven, Decken, und und und. Mittendrin buckelt Sabine Strebl-Foerster, schichtet Zahnbürsten in ein Paket. „Das ist irre!“, sagt sie und schüttelt den Kopf. „Ich bin so stolz auf meine Leute.“

Ukraine-Hilfsgüter: Ausnahmezustand seit Anfang der Woche

Seit Anfang der Woche herrscht bei der Firma NFS-Medizin- und Brandschutztechnik, die nach der Post in das Haus gezogen ist, der Ukraine-Sachspenden-Sammelwahnsinns-Ausnahmezustand. „Und alles hat mit einem einzigen WhatsApp-Status angefangen“, sagt Strebl-Foerster (49), die die Firma mit ihrem Mann Andreas Foerster (44) leitet.

Als sie die Nachrichten zu den sich überschlagenden Ereignissen in der Ukraine und im polnischen Grenzgebiet mitbekommt, stellt sie per Smartphone einen Sammelaufruf an ihre Kontakte ein. Den reichen erst ein paar Bekannte weiter. Dann der TSV, die Feuerwehr und die Faschingsbären. „Dann ist es viral gegangen.“

Für die Ukraine: Ärzte und Apotheker spenden lebenswichtige Medikamente

Aus dem Landkreis Ebersberg und der Region, von Ismaning bis Wasserburg, erzählt sie, tauchen Menschen auf. Sie bringen Kleidung, Lebensmittel, Hygieneartikel für die Kriegsopfer in der Ukraine. Ärzte und Apotheker spenden dringend benötigte, verschreibungspflichtige Medikamente wie Blutdrucksenker und Thrombosespritzen, aber auch Verbandsmaterial und Infusionen. Die Firma mit 15 Mitarbeitern, die sonst Feuerlöscher wartet oder Brandmelder einbaut, wirft alles über den Haufen. Tagesgeschäft? Da kann Strebl-Foerster nur lachen. Schon am ersten Tag übersteigt das aufgelaufene Material die Transportkapazitäten – eigentlich wollten sie selbst mit Sprinter-Bussen nach Polen fahren.

Doch es kommt anders: Die ukrainische Kirche in München ruft an. Diese koordiniert Hilfslieferungen aus der ganzen Region. Sie stellt einen Lkw auf einen Parkplatz bei Sauerlach (Kreis München), den die Grafinger mitten in der Nacht beladen. Insgesamt 30 Tonnen Hilfsgüter haben sie an der Sammelstelle schon umgeschlagen, schätzt Ari Krasniqi,, eigentlich Disponent bei der Firma. Diese Woche ist er Katastrophenhilfe-Koodinator.

„Top Arbeit von der Kirche und Respekt an die Lastwagenfahrer“, sagt der 24-Jährige. Unter ihnen seien Ukrainer, die das Material bis über die Grenze ins Kriegsgebiet brächten – in dem Wissen, dass es eine Reise ohne Wiederkehr sein könnte. Denn einmal dort, werden sie zur Armee eingezogen und müssen in den Krieg.

Packen, packen, packen: Ausnahmezustand am Firmensitz der NFS in Grafing. © Stefan Rossmann

Doch auch die Hilfsbereitschaft in der Region hat Strebl-Foerster völlig überrollt. „Wir sind da so reingerutscht“, sagt sie. „Die Leute kaufen ein wie blöd.“ Im nahen Drogeriemarkt haben sich deshalb die Regale sichtlich gelichtet. Und es gibt emotionale Begegnungen: Die Grafingerin erzählt von einem älteren Mann, mit einer Ukraninerin verheiratet, der bei der Übergabe seiner Spenden auch noch die eigene Jacke abstreifen und hergeben will. Von einer jungen Russin, die helfen will und ihr weinend um den Hals fällt. Von Menschen, die selbst fast nichts haben und Dinge herschenken, die sie sich kaum leisten können.

Firmenchefin: „Ich habe das nicht für möglich gehalten, was die Leute hier tun“

„Viele Sachen haben wir mit Gänsehaut in die Hand genommen“, sagt Disponent Krasniqi. „Ich hätte es nie für möglich gehalten, was die Leute hier tun“, sagt Strebl-Foerster und schüttelt wieder einmal den Kopf, als könne sie immer noch nicht glauben, was sie und ihr Mann da losgetreten haben.

Ein älterer Mann taucht auf und kramt aus einem Stoffbeutel einige Pakete Drehtabak hervor. „Bloß nicht damit anfangen!“, warnt er. „Aber manchen hilft es einfach für ein paar Minuten.“ Es ist nicht seine erste Spende, eine Rolle Paketband lässt er auch noch da. „Wahnsinn, an was die Leute alles denken“, entfährt es Krasniqi. Nach einer Woche Ausnahmezustand sind zwei Sattelzüge voll zusammengekommen. „Ich würde gerne weitermachen“, sagt Strebl-Foerster. Doch die Firma muss weiterlaufen. Nun übernehmen Andere.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.