Auf dem Weg zum Unterricht: Transporter rammt Schulbus - Mehrere Kinder verletzt

Von: Josef Ametsbichler

Geborstene Scheiben an dem Gelenkbus in Grafing. © Stefan Roßmann

Auf dem Weg zum Unterricht ist ein Schulbus in Grafing offenbar von einem Transporter der Länge nach gerammt worden. Es gibt verletzte Schulkinder.

Grafing - Kleintransporter gegen Schulbus - so lautete die Alarmierung für die Rettungskräfte am Donnerstagvormittag gegen 7.45 Uhr in Grafing. In der Glonner Straße, etwa auf Höhe der dortigen Gärtnerei, hatte ersten Informationen unseres Reporters von der Unfallstelle zufolge ein Kleintransporter einen Gelenkbus gerammt. Es waren Schüler an Bord.

Unfall mit Schulbus: Zeuge sieht kleine Kinder in Rettungsdecken gehüllt an Straße sitzen

Die Polizei bestätigt, dass es mehrere leicht verletzte Kinder gab - teils hätten sie einen Schock erlitten, teils leichte Schnittverletzungen. Die Rede ist von mindestens fünf Kindern mit Blessuren. Ein Augenzeuge sprach gegenüber der Ebersberger Zeitung von mehreren kleinen Kindern, die in Rettungsdecken gehüllt am Straßenrand gesessen seien.

Scherben im Fahrzeuginneren. © Stefan Roßmann

Der Gelenkbus, der laut Informationen vor Ort als Schulbus im Einsatz war, ist schwer mitgenommen: Auf der Fahrerseite sind beinahe alle Scheiben geborsten, feine Glassplitter haben sich auf den Sitzen und im Inneren verteilt. „Gewaltig erschrocken“ seien die Schulkinder gewesen, hieß es an der Unfallstelle. Laut Polizei handelte es sich um Kinder aus mehreren Schulen, die an Bord des Fahrzeugs waren, das Richtung Grafing unterwegs war.

Transporter rammt Schulbus: Unachtsamkeit als Unfallursache?

Die Rede war von einem Moment der Unachtsamkeit des Sprinterfahrers. Wie es ihm geht, ist noch nicht bekannt. Der Fahrer des Schulbusses blieb unverletzt. Näheres ist zum Unfallhergang bisher nicht bekannt, eine Einschätzung der Polizei steht noch aus. Der angefahrene Bus war noch fahrtüchtig und konnte in von der Landstraße in eine Einmündung rangieren.

Der angefahrene Bus war noch fahrtüchtig und konnte in von der Landstraße in eine Einmündung rangieren. © Stefan Roßmann

Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge waren im Einsatz. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Feuerwehren wurden offenbar nicht alarmiert.

