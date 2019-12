Auf Gegenfahrbahn geraten: Auto kracht frontal in Wagen von 23-Jähriger

Ein Autofahrer ist am Samstag auf der Ostumfahrung bei Grafing (Bayern) auf die Gegenspur geraten. Dort konnte eine 23-Jährige nicht mehr ausweichen. Es kam zum Frontal-Crash.

Im bayerischen Grafing gab es einen schweren Unfall .

gab es einen schweren . Zwei Autos krachten frontal ineinander.

krachten frontal ineinander. Es gab mehrere Verletzte.

Grafing - Auf der Ostumfahrung bei Grafing im Landkreis Ebersberg ist es zu einem schweren Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 57 Jahre alter Mann aus Grafing sei aus unbekannter Ursache auf der Staatsstraße 2080 auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dort sei er frontal in das Auto einer 23 Jahre alten Frau aus Prien am Chiemsee gekracht.

Grafing: Feuerwehr befreit Verletzte bei Frontalcrash in Bayern

Die Feuerwehr befreite beide Fahrer aus ihren Autos. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger mit der Klärung des Unfallgeschehens beauftragt. An den Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Erst vor kurzem hatte es in Grafing einen schweren Unfall gegeben. Bernd Urban (51), jahrelanger Verteidiger des EHC Klostersee, starb, als er mit dem Motorrad verunglückte. Er war eine Stütze des Grafinger Eishockeys. Mit knapp 400 Spielen in der ersten Mannschaft des EHC Klostersee in der Zeit von 1986 bis 1996 gehörte er zu den Kufencracks mit den meisten Einsätzen.