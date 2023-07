Verteilungskämpfe beim Thema Asyl: Grafing zeigt auf Vaterstetten

Von: Michael Seeholzer

Die Baustelle für die Wohncontainer am Grafinger Bauhof. © Stefan Rossmann

Grafing ringt im Rahmen der neuen Containerunterkunft um Asyl-Unterbringungsmöglichkeiten und sieht auch andere Gemeinden mehr in der Pflicht.

Grafing – Wenn der Platz immer knapper wird, beginnen die Verteilungskämpfe. Am Dienstagabend ging es im Grafinger Stadtrat konkret darum, ob sich alle Kommunen im Landkreis Ebersberg entsprechend ihrer Kräfte gleichermaßen dafür einsetzen, Asylbewerber und Flüchtlinge gerecht unterzubringen. Kritik übte in diesem Zusammenhang in der Bürgerfragestunde Ernst Böhm, ehemaliger SPD-Stadtrat in Grafing, der für seine Partei schon als Landratskandidat auftrat. Böhm plädierte dafür, in der Stadt weiterhin dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten zu suchen, und die erwarteten 80 Flüchtlinge am Bauhof „nicht in Blechcontainern in die Wüste zu schicken“.

Die Fragestunde eröffnete Barbara Köstler, die wissen wollte: „Ist dem Stadtrat bekannt, welche Schwierigkeiten es in Pöring gibt?“ Dort seien 120 Asylbewerber – ähnlich wie jetzt in Grafing geplant – in Containern untergebracht. Die Verhältnisse sind beengt. Im Pöringer Containerdorf ist es mehrfach zu Bränden gekommen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Kommune beschäftigt eine Sicherheitsfirma, um Konfliktsituationen in den Griff zu bekommen.

Asylcontainer in Grafing für drei Jahre genehmigt

Was mit dem Grafinger Containerdorf nach Ablauf der gesetzlich genehmigten Standdauer von drei Jahren passieren wird, wollte Köstler ebenfalls wissen. Gleich gegenüber dem Bauhof liegt die gleichnamige Gärtnerei mit Gastrobetrieb. Bürgermeister Christian Bauer bestätigte, dass die Genehmigung für drei Jahre gelte. „Eine dezentrale Unterbringung ist vorzuziehen“, räumte er ein. Alleine es fehle an Möglichkeiten. Es sei klar, dass es mit 80 Asylbewerbern zu Konflikten kommen könne.

In Vaterstetten gebe es entsprechend der Größe der Gemeinde keine „nennenswerte Anzahl“ an Asylbewerbern, sprang Böhm Köstler bei und stellte die Frage, ob es in Ordnung sei, „dass sich eine so große Gemeinde wegduckt“. Zudem: Was spreche eigentlich dagegen, in Grafing jeweils 20 Flüchtlinge zum Beispiel im alten Schulhaus in der Rotter Straße und in dem Gebäude unterzubringen, das die Stadt erst unlängst in Grafing-Bahnhof erworben habe?, fragte er sinngemäß. Auch am alten Bauhofgelände gebe es seiner Meinung nach Unterbringungsmöglichkeiten.

Bürgermeister Bauer an andere Gemeinden: „Da sind alle aufgerufen, mitzuhelfen“

In seiner Antwort verwies Bauer darauf, dass die Stadt für eine Unterbringung von Flüchtlingen in dem alten Gebäude an der Rotter Straße keine Genehmigung mehr erhalten würde. Das neu erworbene Gebäude in Grafing-Bahnhof müsse erst untersucht werden, ob es für diese Zwecke geeignet sei. Um eine gerechte Verteilung aller Flüchtlinge herzustellen, „da sind alle aufgerufen, mitzuhelfen“, forderte Bauer die Solidarität der 21 Kommunen im Landkreis ein, die er als „wichtig“ bezeichnete.

Für Böhm hingegen sind die Schwierigkeiten, dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten zu finden, nicht unüberwindlich. „Im Wesentlichen ist das eine Frage des politischen Willens“, sagte er. Im Landratsamt Ebersberg dürften diese Einwendungen Böhms auf stillen Beifall treffen. Denn bereits zum zurückliegenden Jahreswechsel hatte Brigitte Keller, die schon den Corona- und den Ukraine-Krisenstab leitete, öffentlich einen hilfesuchenden Appell an die Kommunen gerichtet und dabei folgende Rechnung aufgemacht: Wer die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde mit der Zahl der untergebrachten Flüchtlinge gegenrechne, wisse wo er stehe. Damals hatte Vaterstetten bei dieser Rechnung die mit Abstand niedrigste Unterbringungsquote unter den größeren Kommunen vorzuweisen.

Das kann als Aufforderung an die großen Kommunen verstanden werden, sich aktiver einzubringen. Über allem schwebt nämlich nach wie vor die Frage, ob sonst nicht doch wieder Turnhallen für Asylbewerberunterkünfte herangezogen werden müssen. Bislang erteilte Landrat Robert Niedergesäß (CSU) diesem Ansinnen jedoch eine standfeste Absage.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.