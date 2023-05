Volksfest Grafing endet mit dickem Lob der Polizei

Von: Josef Ametsbichler

Eine Festzeltbedienung trägt auf dem Grafinger Volksfest 2023 Essen aus. © Stefan Roßmann

Das Grafinger Volksfest 2023 geht dem Ende zu. Zum letzten Wochenende zieht die Polizei eine sehr zufriedene Bilanz.

Grafing - Die Ebersberger Polizei nutzt ihren Bericht zum letzten Volksfestwochenende für ein Lob und einen Wunsch an die Besucher auf der Grandauer Festwiese in Grafing. „Das letzte Volksfestwochenende war geprägt von ausgelassener, aber friedlicher Stimmung“, schreibt ein Inspektionssprecher.

Volksfest Grafing 2023: „Hoffentlich als Beispiel für die nächsten Jahre“

Schon zum Auftakt hatten die Beamten nur ein überschaubares Einsatzgeschehen zu berichten. Auch an den feierkritischen Abenden am Freitag und am Samstag seien der Polizei bislang keine Körperverletzungs- oder andere Gewaltdelikte bekannt geworden. „In der Gesamtschau wird das diesjährige Volksfest somit als eines der friedlicheren in Erinnerung bleiben und hoffentlich als Beispiel für die nächsten Jahre dienen“, schließt der Bericht der Inspektion. Ein seltenes Lob, da die Grafinger schon andere Feste mit reichlich Blaulicht-Aufwand erlebt haben.

Ein bisschen was gab es für die Beamten am Wochenende dennoch zu tun. Am Samstag mussten nach Schankschluss im Bierzelt zwei Besucher vom Sicherheitsdienst des Platzes verwiesen werden. Nach kurzer Diskussion entfernten sie sich.

Kleinere Streitigkeiten - aber keine Gewalt

Weniger einsichtig zeigte sich ein Anderer und machte ein Eingreifen einer Streife nötig: Kurz vor Ende des Festes weigerte sich laut Polizei ein Besucher, dem Hausverbot des Sicherheitsdienstes nachzukommen. Zudem sei der Mann sehr aggressiv aufgetreten. Deswegen wurde dem 28-jährigen Landkreisbewohner ein polizeilicher Platzverweis ausgesprochen und dieser durchgesetzt. Nach ausführlicher Erklärung der polizeilichen Maßnahmen habe sich der Besucher friedlich davongemacht.

Und noch mal der Alkohol: Im Umfeld des Volksfestplatzes fanden die Einsatzkräfte eine betrunkene Person vor, die alleine nicht mehr in der Lage war nach Hause zu kommen. Die Polizisten übergaben den Zecher in sichere Hände.

