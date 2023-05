Volksfest Grafing startet friedlich

Von: Sabine Heine

Nach dem Anstich am Freitagabend (unser Bild) mit Festwirt Anton Kainz und Gästen hatte die Polizei nicht viel zu tun. © Artist S.ROSSMANN

Es gab ja auch schon andere Zeiten. Nicht viel zu tun hatte die Ebersberger Polizei an den beiden ersten Volksfestabenden in Grafing.

Grafing – Einen insgesamt friedlichen Volksfestauftakt erlebten die Einsatzkräfte der Polizei Ebersberg am Volksfest Grafing. Die Stimmung bei den Feiernden war durchweg gelöst, berichtet die Polizeiinspektion Ebersberg. Am Freitag übertrieb es allerdings ein 17-jähriger im Bierzelt und musste bereits um kurz nach 19 Uhr vom Sicherheitsdienst nach draußen befördert werden. Von dort sollten seine Begleiter ihn eigentlich nach Hause bringen. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte der Jugendliche jedoch in den Urtelbach. Da hatte der junge Mann erhebliche Mühe, das rettende Ufer zu erreichen. Der Jugendliche wurde dann noch vor Ort seinen Eltern übergeben, berichtet die Ebersberger Polizei.



Ebersberger Polizeibeamte schlichten Streit zwischen zwei Brüdern

Am Samstag gerieten zwei Brüder nach ausgiebigem Biergenuss in einen Streit, der am Eingang in ein Gerangel ausartete. Die Ebersberger Einsatzkräfte hatten dies beobachtet und die beiden Streithähne getrennt. Nach einer kurzen Findungsphase und Belehrung durch die Beamten traten beide wieder vereint den Heimweg an.

Beim Volksfest 2022 gab es mehrere Vorfälle

Im vergangenen Jahr war das noch anders. Da hatte die Polizei jede Menge zu tun, sogar die Bundespolizei musste am S-Bahnhof in Grafing-Stadt eingreifen. Dort stürzte eine Person auf die Gleise und es musste sogar ein Messer sichergestellt werden. Nun bleibt abzuwarten, wie sich die nächsten Tage auf dem Grafinger Volksfest entwickeln .

