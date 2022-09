Vom Sohn eines Fischers aus dem Kongo zum beliebten Seelsorger in Grafing

Ein doppeltes Fest feiern die Katholiken in Grafing am Wochenende: Patrozinium und das 25-jährige Priesterjubiläüum ihres Pfarrers, der aus dem Kongo stammt.

Grafing – Nein: Hektik ist nicht ausgebrochen in diesen Tagen im katholischen Pfarramt. Aber vieles ist auf den letzten Drücker halt noch zu organisieren im Vorfeld einer sozusagen doppelten Feier der Grafinger Pfarrei. Der Festgottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Ägidius markiert einerseits die Patrozinium-Feierlichkeiten, andererseits aber auch das silberne Priesterjubiläum von Anicet Mutonkole.

Seit September 2015 ist der gebürtige Kongolese Seelsorger in Grafing; zuerst als Pfarradministrator, seit 2018 als Pfarrer des Pfarrverbandes Grafing/Straußdorf mit seinen gut 6400 Mitgliedern.

„Ich freue mich sehr, das Jubiläum mit der Gemeinde feiern zu können“, sagt der 57-Jährige. Das klingt zuerst einmal wie eine höfliche Pflichterfüllung und nicht wirklich überraschend. Aber Anicet Mutonkole weiß nach so langer Berufserfahrung längst, dass das Priestersein heutzutage nicht einfach ist. Er persönlich sieht sein Silberjubiläum daher auch eher als Dankesfeier dafür, dass Gott ihm 25 Jahre lang ein verlässlicher Begleiter war.

Wenn Pfarrer Mutonkole über Gott, den katholischen Glauben, die aktuelle Krise gerade seiner Glaubensgemeinschaft oder dem derzeitigen Boom an Kirchenaustritten spricht, fällt ein Begriff immer wieder: Die Gemeinschaft. „Ich habe den Eindruck, der Glaube in Europa wird mehr und mehr privatisiert, und die Kirche spielt dabei keine Rolle mehr“, sagt er. Zum Glauben gehöre für ihn aber unweigerlich die Gemeinschaft mit anderen Menschen dazu. So wie er es in seiner kongolesischen Heimat erleben und erfahren durfte.

„Glaube ist in Europa mehr und mehr eine Privatsache geworden“

Mutonkole kam als Sohn eines Fischers und Fischhändlers sowie einer Hausfrau in einem Ort namens Mangi zur Welt. Zwölf Kinder hatte die Familie, fünf starben schon ganz früh. Geblieben sind ihm drei Brüder und drei Schwestern, zu denen bis heute reger Kontakt besteht. Mutonkole war erst bis vor einigen Tagen im Kongo, um Verwandte zu treffen.

1986 machte er Abitur. Auf dem Lande der normale Weg nach sechs Jahren Grundschule und sechs Jahren Gymnasium, erklärt er. So etwas wie mittlere Reife gebe es allenfalls in größeren Städten. Der Weg in die katholische Kirche und zum Theologiestudium war damit aber noch lange nicht geebnet. Weil der katholische Vater eine zweite Beziehung mit einer Frau einging, flog er praktisch aus der Kirche raus. Für den jungen Anicet bedeutete das, dass er erst mit 13 Jahren getauft wurde – nachdem er zuvor eine zweijährige Vorbereitung bei Katecheten durchlaufen hatte.

Gut erinnert sich der heutige Grafinger an ein ganz spezielles Erlebnis in der Schule. Der Englischlehrer wollten von den Schülern wissen, was sie einmal werden wollten; und zwar in Englisch. „Ich habe einfach Priester gesagt, und alle haben gelacht“, so Anicet Mutonkole, in dessen Heimatland die katholische Kirche bis heute eine sehr große Rolle spielt. Die Bemerkung im Englischunterricht war eigentlich nur ein Spaß.

Monate später begleitete Mutonkole schließlich einen Freund zu einem Gespräch bei einem Pfarrer, einem polnischen Franziskanerpater. Der Spezl bewarb sich für ein Priesterseminar im Bistum Kamina. „Ich habe auch einfach Ja gesagt und mich angemeldet“, erzählt Mutonkole weiter und lacht. Immerhin war damit der Anfang einer Berufung fürs weitere Leben bis heute gemacht.

Stipendien in Fulda und Frankfurt

Mutonkole kam in der Folgezeit in den Genuss eines Stipendiums in Fulda, kehrte zurück in den Kongo und wurde dort erst Diakon und am 2. August 1997 zum Priester geweiht. Nach einem Jahr als Kaplan und einem Jahr Pfarrer folgte Ende 1999 ein weiteres Stipendium in St. Georgen bei Frankfurt. In dieser Zeit promovierte er sogar in Moraltheologie sowie politische Ethik und Demokratisierung. Den Doktortitel trägt Mutonkole seit 2006.

Von 2004 bis 2015 verbrachte er seine Zeit vorwiegend in Planegg als jemand, der sich emotional oftmals zwischen zwei Welten fühlen musste. 2007 spitze sich das alles zu: „Ich musste mich entscheiden“. Mutonkole entschied sich für Deutschland. Wissend, im Kongo natürlich ebenso gebracht zu werden.

Und plötzlich ein Mensch quasi zwischen zwei Welten

Seit 2014 gehört er fest zum hiesigen Erzbistum, seit 2013 ist er auch deutscher Staatsbürger. Dass er, wie Mutonkole sagt, in Planegg wie Grafing stets mit offenen Armen empfangen worden sei, habe ihn darin bestärkt, an der Richtigkeit seiner persönlichen Entscheidungen nie habe zweifeln zu müssen. Und es scheint, Herr Pfarrer denkt dabei wieder an jene Gemeinschaft, die ihm das ganze Leben hindurch stets so wichtig war. Und ist.

