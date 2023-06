Showroom in Grafing: So baut man seniorengerecht

Von: Michael Seeholzer

Sie stehen voll und ganz hinter dem neuen Kompetenzzentrum (v.l.): Jochen Specht, Christine Bagozzi, Dietlinde Pointner und Christian Salberg. © Artist S.ROSSMANN

Hier sieht man bald, was geht und wie es geht: In Grafing wird ein Kompetenzzentrum Barrierefreiheit und Pflege aufgebraut - das ist interessant für Senioren und Handwerker.

Landkreis – „Oftmals sind es nur Kleinigkeiten“, die Senioren ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld ermöglichen würden, sagt Christine Bagozzi. Sie und Dietlinde Pointner haben ihre Arbeit als zertifizierte Wohn- und Pflegeberaterinnen im Kompetenzzentrum Barrierefreiheit und Pflege des Landkreises in Ebersberg am Marienplatz 11 bereits aufgenommen, der Rest soll noch kommen. In Grafing am Marktplatz 5 entsteht derzeit im Dachgeschoss des Wildbräuhauses auf 280 Quadratmetern Fläche ein Showroom mit baulichen Musterbeispielen, wie man betagten Senioren das Leben leichter machen kann.

Hier können sich nicht nur ältere Menschen informieren, sondern auch Handwerker, die die Ideen dann praktisch umsetzen sollen. Zudem versteht sich die Initiative des Landkreises als Ansprechpartner für Seniorenverbände und ist eine Antwort auf das Ergebnis einer Bürgerbefragung aus dem Jahr 2020. Offiziell eingeweiht wird das Ausstellungs- und Beratungszentrum nach derzeitiger Planung Ende Oktober 2023.

Barrierefreies Wohnen wird immer wichtiger

Barrierefreies und behindertengerechtes Wohnen rückt immer stärker ins öffentliche Blickfeld. Waren es insgesamt im vergangenen Jahr 60 Beratungen, sei diese Zahl heuer annähernd bereits Anfang Juni erreicht worden, berichtet Jochen Specht vom Sachgebiet Demographie im Landratsamt Ebersberg. Was geht und wie’s geht: Um diese Frage wird sich alles drehen im neu geschaffenen Kompetenzzentrum für den Landkreis Ebersberg. Die Wahl dafür fiel auf Grafing. Der Ort liegt zentral, nicht zu nahe an einer ähnlichen, bestehenden Einrichtung in München Riem, ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen und barrierefrei, so Specht. Außerdem kommen aus Grafing die meisten Anfragen zum Thema. Das Zentrum wird vier Tage die Woche öffnen und Wohnberatung und praktische Beispiele gleichermaßen anbieten, kündigt Sachgebietsleiter Christian Salberg an.

Bauberatung, Wohnberatung und über den Gang Beispiele für einen Badumbau, eine behindertengerechte Toilette oder ein Schlafzimmer: „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Specht. Einen Besuch des Kompetenzzentrums empfiehlt er auch allen, die selbst ein Haus bauen wollen und noch längst nicht das Seniorenalter erreicht haben. Denn oftmals helfe „vorausschauendes Bauen“ enorm, bei später notwendigen Umbauten viel Geld zu sparen. „Wo keine Mobilität gegeben ist, bieten wir Hausbesuche an“, informiert Dietline Pointner.

60000 Euro werden investiert

Insgesamt verursacht das Kompetenzzentrum im Endausbau 60 000 Euro Kosten für den Landkreis Ebersberg. Dass diese Investitionsmarke trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg nicht überschritten wurde, ist dem Sponsoring der Clarissa-und-Michael-Käfer-Stiftung und der Kreissparkasse Ebersberg zu verdanken.

Positive Nebenwirkung: Grafing bekommt am Marktplatz eine weitere behindertengerechte Toilette. Den Umbau des historischen Gebäudes übernimmt der Bauherr, den Innenausbau der Landkreis.

Das Kompetenzzentrum verfolge auch einen ästhetischen Ansatz, sagt Salberg sinngemäß. „Die Leute wollen nicht wohnen, wie in einem Sanitätshaus. Das muss auch schön sein.“ Anregungen dazu gab’s bei Besuchen auf einschlägigen Messen. Bei den Gegenständen des täglichen Bedarfs muss es nicht immer Plastik sein. So gebe es etwa Suppenteller aus Porzellan, die durch ihr spezielles Design nicht angehoben werden müssen, um sie ganz auslöffeln zu können. Hört sich nach wenig an, sei aber für einen Schlaganfallpatienten mit einer halbseitigen Lähmung ein entscheidender Vorteil, so Salberg.

Das Informationszentrum wird so gestaltet, dass hier auch Vorträge organisiert werden können, zum Beispiel für Handwerker, die einen wachsenden Markt bedienen wollen.

Das Informationszentrum wird so gestaltet, dass hier auch Vorträge organisiert werden können, zum Beispiel für Handwerker, die einen wachsenden Markt bedienen wollen.