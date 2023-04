Übermüdet in Leitplanke

Von: Robert Langer

Grafingerin fährt in Wasserburg in Leitplanke. © MM-Archiv

Einen Schaden von geschätzten 20 000 Euro verursachte eine Grafinger auf der B 304 in Wasserburg.

Grafing/Wasserburg - Die Unfallverursacherin, eine 81-jährige Grafingerin, die mit ihrem Kleinwagen auf der B304 von Reitmehring kommend in Richtung Gabersee unterwegs war, kam laut Polizei auf Grund von Müdigkeit rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei fuhr die Frau mit ihrem Fahrzeug zunächst eine Verkehrseinrichtung um, kam dann auf die Leitplanke, querte mit einem kleinen Sprung die Fahrbahn, touchierte anschließend eine Leitplanke der Gegenfahrbahn und kam letztlich mitten auf der B304 auf Höhe Gabersee (Ortsteil von Wasserburg) zum Stehen. Durch den Unfall wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt oder geschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Attel war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle.

An dem Kleinwagen der Unfallverursacherin entstand ein geschätzter Totalschaden von ca. 10 000 Euro. Der Schaden an sämtlichen Verkehrseinrichtungen beträgt laut Polizei ebenfalls geschätzten 10 000 Euro.

Die Grafingerin, gegen die ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr läuft, blieb bei dem Unfall unverletzt.

