„Zu teuer“: Stadt Grafing wird Veranstalter des Weihnachtsmarktes

Von: Michael Seeholzer

Mehrere Stände zieren den Grafinger Marktplatz in der Vorweihnachtszeit. Die Stadt springt als Träger ein, weil der Werbering das Handtuch warf. © Stefan Rossmann

Teurere Stände und mehr Autorität: Die Stadt Grafing hat jüngst beschlossen, künftig als Veranstalter des Weihnachtsmarktes aufzutreten. Dafür werden aber die Gebühren steigen.

Grafing – Er lockt zuverlässig Kunden nach Grafing und sorgt für andauernde Diskussionen. Er ist für Vereine eine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren und beschert den Fieranten gute Umsätze: Der Markt zur Weihnachtszeit im Zentrum der Stadt ist nie langweilig gewesen. Sogar einen Bürgerentscheid gab es deswegen. Veranstalter war bisher der Werbering Grafing. Der hat aber jetzt das Handtuch geworfen. Argument: zu viel Arbeit, zu teuer. Die Stadt springt als Träger ein. Aber dadurch wird’s wahrscheinlich noch teurer.

Der Grafinger Stadtrat sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, dass die Stadt selbst künftig als Veranstalter des eintägigen Christkindlmarktes und des mehrwöchigen Weihnachtsmarktes am Marktplatz auftreten wird. Soweit herrschte Friede. Kniffliger wurde es allerdings, als die Verwaltung das neue Gebührengerüst vorstellte. Zum Vergleich: Bisher kostete der laufende Meter Verkaufsplatz pro Tag 5,50 Euro und soll erhöht werden auf zehn Euro.

Strompauschale soll von 20 auf 30 Euro steigen

Dazu kommt eine pauschale und einmalige Rahmengebühr von 20 Euro (bisher 15) und eine pauschale Zusatzgebühr bei dem Verkauf von Speisen und Getränken von zwölf Euro (bisher acht). Bisher bezahlten die Fieranten 20 Euro Pauschale für Starkstrom, die jetzt auf 30 Euro erhöht wird. Die Erhöhung der Pauschale für normalen Strom beträgt zusätzliche fünf Euro und kostet dann 15 Euro. Die Erhöhungen würden das Defizit etwas senken, aber den tatsächlichen Aufwand nicht ganz decken können, informierte Verena Schwaiger von der Verwaltung. Für den Christkindlmarkt etwa würde der Fehlbetrag von 2500 auf 1100 Euro sinken, bestätigt Bürgermeister Christian Bauer (CSU).

Die geplante Aufstockung stieß schnell auf Kritik. Walter Schmidtke (Bayernpartei) fand die neuen Beträge unangemessen. „Zu teuer“ meinte er und hob dabei auch auf die Strompauschale ab. Warum keine Zähler installiert werden, wollte er wissen. „Da muss ja einer durchgehen und die ablesen“, antwortete Bauer. Uwe Peters (Grüne) fand die Erhöhung auch überzogen: „Das kann bis zu 100 Euro am Tag kosten“, gab er zu bedenken.

Bürgermeister: Defizit ist eigentlich überschaubar

So schlimm wird es freilich nicht, weil die Pauschalen nicht täglich anfallen, sondern einmalig. Ottilie Eberl (Grüne) regte aber einen Passus in der neuen Gebührenordnung an, dass Fördervereine, die sich mit einem Stand am Markt beteiligen, „nur die Hälfte bezahlen“ sollten. „Das sind Ehrenamtliche“, pflichtete Schmidtke bei. „Die letzten Märkte waren sehr erfolgreich“, meinte Bauer, auch wenn der eine oder andere „mit dem Sortiment nicht so zufrieden“ gewesen sei. Dabei blieb offen, welchen Markt er damit meinte. Wenn die Stadt als Veranstalter für den Weihnachtsmarkt im Zentrum auftrete, habe das eine ganz andere Wirkung und Autorität, so der Bürgermeister. Einzelne Glühweinstände halten sich bisher nicht immer an die Regeln, was zum Beispiel die Schließzeiten des mehrwöchigen Marktes im Zentrum betrifft.

Mit den Erhöhungen, so informierte Schwaiger, sei Grafing im mittleren Bereich vergleichbarer Kommunen. Die Stadt wolle weiterhin, dass der Markt „aufgefüllt ist, mit schönen Ständen“. Als Marktleiter fungiere Ronny Albrecht. Das Defizit, das die Stadt Grafing mit dem Christkindlmarkt einfuhr, ist eigentlich überschaubar, räumte der Bürgermeister im Gespräch mit der Ebersberger Zeitung ein. Angesichts der von einigen Stadträten geäußerten Kritik versprach er in der Sitzung am Abend aber, die neuen Beträge noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Die Abstimmung wurde verschoben. Es pressiere nicht, meinte Bauer, „wir haben ja noch Zeit bis Weihnachten“.

