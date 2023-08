Senioren Union: „Wir erwarten die Bereitschaft zu helfen“

Von: Michael Seeholzer

Die Senioren Union Grafing feiert 20 Jahre ihres Bestehens. Aus diesem Anlass sprachen wir mit dem Vorsitzenden der CSU-Organisation, Rainer Poßmann.

Etliche Parteien verlieren aktuell Mitglieder. In den 20 Jahren ihres Bestehens ist die Mitgliederzahl der Senioren Union hingegen um über 300 Prozent gestiegen. Ist das nur dem demografischen Wandel zuzuschreiben, oder liegt es auch an den Inhalten, die Sie anbieten?

Die gestiegene Mitgliederzahl ist neben dem gewachsenen gesellschaftlichen Bewusstsein für die Bedeutung der älteren Generation vor allem dem unermüdlichen Engagement der noch heute aktiven Gründungsmitglieder zu verdanken. Besonders Renate Schaumberg hat immer wieder neue Impulse gesetzt und mit großem Idealismus Themen wie Pflegestützpunkt und Mobilität bearbeitet. Aktiv sind weiterhin die Gründungsmitglieder Alwin Opitz und Dieter Schönfeld. Traudl Raith gestaltet mit großem Geschick Flyer, Einladungen und Informationsschreiben und trägt zur öffentlichen Wahrnehmung der Senioren Union Grafing entscheidend bei.

In ihrem Jubiläumsflyer fordert die Senioren Union den Wegfall der Altersgrenze für politische Ämter. Da hat sie die Entwicklung überholt, weil das ab dem 1. Januar 2024 in Bayern bereits Realität wird. Was wäre der nächste Wunsch auf der Liste der spontanen Lösungen?

Der nächste und auch in der Vergangenheit immer wieder vorgetragene Wunsch ist die Bereitstellung von mehr Kurzzeitpflegeplätzen in den Pflegeeinrichtungen, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. 80 Prozent der Pflege findet aktuell zu Hause statt. Weitere wichtige Ziele sind Alternativen zu digitalen Angeboten (zum Beispiel 49- Euro-Ticket) sowie barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Orten und Gebäuden.

Die Senioren Union sagt, sie denke und handle generationsübergreifend. Was leistet Ihre Organisation konkret für junge Menschen und was erwartet sie von ihnen?

Generationsübergreifendes Handeln heißt, junge Menschen frühzeitig über die Notwendigkeit der Altersvorsorge zu informieren. Dazu bieten wir Informationsveranstaltungen an. Wichtig ist auch zu danken für den Beitrag, den viele Junge im Rahmen der Betreuung älterer Menschen geleistet haben und auch heute noch leisten. Ich denke da an die Einkaufshilfen und die Begleitung bei Impfterminen während der Coronazeit. Wir erwarten also die Bereitschaft, sich weiterhin zu informieren und, wenn Notsituationen eintreten, zu helfen. Klar muss auch sein, dass die junge Generation sich nicht überfordert fühlen darf.

Die Senioren Union kämpft gegen „jede Art von Altersdiskriminierung auch im Berufsleben“. Kann man das auch als Appell verstehen, länger zu arbeiten?

Wer länger arbeiten will, soll das ohne bürokratische Hürden und ohne steuerlich benachteiligt zu werden, tun dürfen. Da gibt es noch einige Hindernisse abzuräumen.

Das Leben im Umfeld von München ist teuer. Einer langen Erwerbsvita steht hier oft ein Alter knapp an der Armutsgrenze gegenüber. Kann die Senioren Union daran überhaupt etwas ändern?

Wir können nur auf die Gefahr der Altersarmut aufmerksam machen und zusammen mit der CSU Grafing darauf drängen, dass mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Einiges geschieht gerade, aber das Problem wird akut bleiben.

Jetzt wird erst einmal das Jubiläum gefeiert. Aber dann geht’s weiter. Wo sehen Sie die Senioren Union Grafing, wenn das 40-jährige Jubiläum anstehen wird?

Es wäre vermessen, jetzt schon auf das 40-jährige Jubiläum zu blicken. Ich bin sehr froh, wenn es in den nächsten zehn Jahren gelingt, die Mitgliederzahl auf über 100 zu steigern und sich genügend engagierte Seniorinnen und Senioren finden, die das Werk von Renate Schaumberg weitertragen.