Großeinsatz bei Wohnhaus-Brand: Rettungsdienst muss Kind und Schwangere versorgen

Von: Josef Ametsbichler

Atemschutzträger kämpfen am Dach gegen das Feuer. © Stefan Roßmann

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus mitten in Grafing musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag mit zahlreichen Atemschutzträgern anrücken.

Update, 11 Uhr: Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war das Feuer in Grafing gegen 23.15 Uhr in einem Holzschuppen ausgebrochen und griff auf die Fassade zweier angrenzender Wohngebäude über.

Drei Menschen kamen laut dem zuständigen Präsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt ins Krankenhaus Ebersberg: Eine 35-Jährige Frau, ihr 38-jähriger Mann und die neunjährige Tochter hatten leichte Rauchgasvergiftungen davongetragen.

Den Sachschaden beziffern die Ermittler in einer ersten Schätzung auf 250.000 Euro. Nun ermittelt der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding - der Brandort werde gesichert und Spuren aufgenommen. Bislang sei die Ursache weiter unklar.

Erstmeldung Sonntag, 13. März, 9.20 Uhr:

Grafing - Es war eine schwer zugängliche Brandstelle, weshalb die Feuerwehr die Alarmierungsstufe erhöhte und zusätzliche Atemschutz-Träger anforderte, das erklärt Kreisbrandrat Andreas Heiß am Sonntagvormittag.

Brand in Grafing: Zwei Menschen vom Rettungsdienst versorgt

In Grafing, in der Glonner Straße, war ersten Informationen zufolge in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht, der Anbau eines Wohnhauses in Vollbrand geraten. Laut Feuerwehr verletzte sich glücklicherweise niemand schwerer - der Rettungsdienst musste allerdings zwei Menschen vor Ort versorgen, darunter eine schwangere Frau.

Löscharbeiten am Brandort © Stefan Roßmann

Ob jemand ins Krankenhaus musste, war zunächst noch unklar, die entsprechende Information der Polizei steht noch aus.

Brandursache noch unklar - Feuerwehr bringt Flammen schnell unter Kontrolle

Auch zur Brandursache gibt es momentan noch keine bestätigten Informationen. Die Polizei hat den Kriminaldauerdienst der Kripo Erding zur Klärung eingeschaltet. Das Feuer in dem brennenden Anbau hätten die Einsatzkräfte verhältnismäßig schnell unter Kontrolle gebracht und so den Rest des Gebäudes retten können, so der Kreisbrandrat zur EZ.

Starker Rauch schlägt aus dem Anbau. © Stefan Roßmann

Feuer in Wohnhaus in Grafing: Viele Einsatzkräfte vor Ort

Gegen 0.45 Uhr habe die Feuerwehr ihre Kräfte reduzieren können, vor Ort geblieben seien Atemschutzträger der Wehren Grafing und Straußdorf. Außerdem im Einsatz: Retter aus Ebersberg, Nettelkofen, Elkofen und Alxing sowie des Rettungsdiensts, der Kreisbrandinspektion und der Polizei.

