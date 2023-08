Zeit, dass es endlich Herbst wird

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Josef Ametsbichler, stellvertretender Redaktionsleiter der Ebersberger Zeitung. © SRO EBERSBERG

Es ist heiß, sehr heiß. Wer nicht rechtzeig für Abkühlung sorgt, könnte auf abstruse Ideen kommen. Zwei Beispiele, die unser Autor Josef Ametsbichler entdeckt hat

Höchste Zeit, dass es Herbst wird. Den Leuten steigt die Hitze zu Kopf. Und damit sind nicht diejenigen gemeint, die im weißen Nachthemd durch den Wald geistern, sondern die Grafinger. Offenbar kennen sie sich in der Bärenstadt nicht mehr so recht aus, wer wofür zuständig ist. Jedenfalls tut das Rathaus zurzeit so, als sei es eine Werbeagentur für den Coca-Cola-Konzern – und der Wildbräu will sein Bier neuerdings dadurch verkaufen, dass er auf Politiker macht.

Eilmeldung vom Wildbräu-Chef

Mit einer „Eilmeldung“ von Wildbräu-Chef Gregor Schlederer im Posteingang begann die Redaktionswoche. Was so pressierte: der neueste Werbegag der Brauerei. Die trommelt online mit sinnigen Werbeslogans wie „Bier ist so viel mehr wie ein Frühstücksgetränk“ für hemmungslosen Alkoholkonsum zu jeder Tageszeit.

Jetzt, vor der Landtagswahl“ wirbt Schlederer mit einer Gaudi-Gruppierung, die Bierpong als Nationalsport und den Tag des Bieres als Feiertag durchsetzen will. „Die Bären“ heißt das Wildbräu-Werbekonstrukt. „Die Blauen“ hätte vielleicht auch als Name gepasst, angesichts von Promille-Slogans wie „Lackes Bier, nicht mit mir!“.

Stadt Grafing macht Werbung für Coca-Cola

Während der Bräu politische Scheinambitionen zeigt, pfeift das Rathaus auf den Anschein politischer Ambition. Stattdessen macht es auf Facebook Werbung für zahnzersetzendes Prickelgetränk. Nein, es geht nicht um Bier, sondern um die Coca-Cola-Marke Sprite, die am Mittwoch, 23. August, 2300 Dosen seiner Zucker- und Süßstoff-Kohlensäure-Mischung unter den meist jungen Freibadbesuchern verteilen will. „Das ist der perfekte Sommerspaß für die ganze Familie!“, bejubelt das der Social-Media-Account der Stadt – und gönnt sich von Amts wegen noch die Hashtags #cocacola, #takeataste und #realmagic. Die EZ findet: #gehtsno?

Hoffentlich zahlt sich diese Kooperation mit dem Zuckerwasser-Konzern Coca Cola finanziell für die Stadt aus, oder die Social-Media-Beauftragten sollten in den Keller umsiedeln – eventuell sitzen sie ja im viel zu heißen Dachgeschoss. Wie gesagt: höchste Zeit, dass es Herbst wird.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.