Die Zukunft der Landwirtschaft kommt aus unserem Landkreis!

Oberbayern hat 134 neue Landwirtschaftsmeister und drei Meisterinen! Gefeiert haben sie in Grafing. Über einen Mindestlohn von 22 Euro und einen grüne Partei, von der man sich nichts wegnehmen lassen wolle.

Grafing – An diesem Tag wird viel geredet, viel theoretisiert auf der Bühne in der Stadthalle in Grafing. So viel, dass immer wieder einige der frisch gebackenen Landwirtschaftsmeister mit ihren Lederhosn aus der Halle huschen, um sich die Beine zu vertreten oder um eine Zigarette zu rauchen.

Als Peter Seidl, Vorsitzender des oberbayerischen Verbandes landwirtschaftlicher Betriebe, spricht und davon erzählt, dass die Landwirtschaft oft „den schwarzen Peter“ zugeschoben bekomme, werden die 134 neuen Meister und drei Meisterinen mit Familie und Freunden aus ganz Oberbayern in und vor der Halle jedoch hellhörig. „Der Nachwuchs ist die Zukunft“, macht Seidl weiter. Und dieser müsse gut bezahlt sein.

Mindestens 22 Euro in der Stunde müsse ein Landwirtschaftsmeister im Betrieb erwirtschaften. Sagt er selbstbewusst, mit kräftiger Stimme. Wer darunter unterwegs sei, „sollte sich etwas überlegen“. Und: Die Landwirtschaft „legt die Lebensgrundlage für alle. Das sollten wir uns nicht von einer grünen Partei wegnehmen lassen“, holt Seidl zu einem Frontalangriff auf die Grünen aus. Die fordern immer wieder, die konventionelle Landwirtschaft zu überdenken und kritisieren Massen-Tierhaltung. Spätestens jetzt sind die letzten Raucher wieder da.

Ziele: heimische Produktion, kein Zukauf

Stephan Hieber aus Steinhöring aus dem Landkreis hört gespannt zu. Er führt einen Milchviehbetrieb mit 60 Kühen. In seinen Stall könne jeder hineinschauen, alles sei transparent. Dass Seidl die Ausbildung zum Meister lobt, kann er bestätigen. Sie sei viel wert, sagt der 23-Jährige. Auch, weil sich die Landwirtschaft durch Menschen wie Hieber weiterentwickeln könne. Hieber testete in seiner praktischen Prüfung den Anbau von verschiedenen Sojabohnen als Futtermittel. Ziele: heimische Produktion, kein Zukauf.

In die Zukunft versucht auch Michael Karrer zu denken, spricht vielleicht deshalb ruhiger und langsamer als sein Vorredner Seidl. Der Ministerialrat des Landwirtschaftsministeriums steht nun auf der Bühne, erzählt irgendetwas von der Qualität der bayerischen Betriebe und, dass hier vieles gut laufe – anders als in Norddeutschland. Dort brächten mehr Tiere in einen Stall weniger Ertrag für den Bauern. Und, dass der Meistertitel zukünftig ein Qualitätsmerkmal bleibe.

Und die Ausbildung praktischer sei als die immer theoretischer werdenden Hochschulen, an denen man „ja auch den Bachelor“ machen könnte. Nicken im Plenum. Dann gibt’s die Urkunden. 1500 Euro für jeden neuen Meister sind vom Freistaat überwiesen worden. Als Belohnung für den Titel.

Landwirtschaft: „80 Millionen Menschen denken, sie haben Ahnung“

Johannes Bart (31) schaut auf seine Urkunde, seinen Meisterbrief. Weil es zum Bildungsabschluss dazugehöre, deshalb habe er ihn gemacht, sagt er. Auf dem Hof der Eltern in Fraunberg (Kreis Erding) arbeitet er nur in Teilzeit – die andere Hälfte verbringt er als angestellter Finanzbuchhalter. Was ihn ärgert? Viele wissen einfach nichts über die Landwirtschaft. Als Landwirt sei man in der gleichen Situation wie der Fußball-Bundestrainer: „80 Millionen Menschen denken, sie haben Ahnung.“

Aus allen Landkreisen Oberbayerns strömen die Absolventen auf die Bühne, Fotos, Händeschütteln. Auch Theresa Magdalena Walter. Die 24-Jährige aus Höhenkirchen (Kreis München) ist eine der drei Landwirtschaftsmeisterinnen und richtig glücklich damit, wie sie sagt. Sie marschiert mit ihrem Dirndl von der Bühne zurück. Sie sei schon bei den Großeltern auf einem Hof aufgewachsen, kenne Natur und Tiere. In Zukunft wird sie in der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) sich mit dem Thema Futter auseinandersetzen.

