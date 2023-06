Wirt vor Gericht: Eine griechische Tragödie

Von: Josef Ametsbichler

Ein griechischer Wirt klagt gegen seine ehemaligen Verpächter, weil die ihm Schwarzgeld-Zahlungen abgenötigt und einen Vertrag gefälscht haben sollen (Symbolfoto) © Imago/Seeliger

Ein griechischer Wirt klagt gegen seine ehemaligen Verpächter, weil die ihm Schwarzgeld-Zahlungen abgenötigt und einen Vertrag gefälscht haben sollen. Die Beschuldigten warten mit einer legalen Erklärung für ihr Gebaren auf. Dann fließen Tränen.

Ebersberg – Die antike griechische Tragödie, eine der Urformen des Theaters, funktioniert nach einem so schlichten wie erbarmungslosen Prinzip: Der Held der Geschichte manövriert sich immer weiter in die Ausweglosigkeit. Er steuert vom Schicksal oder den Göttern gelenkt vor den Augen des Publikums auf eine Katastrophe zu. Aus der Sicht von Gregorios K. (Name geändert), einem griechischen Wirt aus der Region, fand diese Katastrophe nun vor dem Amtsgericht Ebersberg statt. Als Richter Frank Gellhaus das Urteil, Freispruch, verkündet hatte, stiegen dem 51-Jährigen die Tränen in die Augen, wortlos stürmte er aus dem Gerichtssaal.

Ehemalige Verpächter sitzen auf der Anklagebank

Auf der Anklagebank saßen wegen Erpressung und Urkundenfälschung die ehemaligen Verpächter von Gregorios K. Ein Paar, das, seit es in Rente ist, nicht mehr im Landkreis lebt. Es hat hier aber einmal eine Gaststätte besessen und verpachtet – an Gregorios K. Aus dessen Sicht begann der Weg in die Katastrophe mit einem vermeintlichen Happy End: Sein Traum vom eigenen Restaurant schien nach Jahrzehnten als Angestellter Realität zu werden. Mit einem Haken: Er bekomme nur einen Pachtvertrag für das Lokal, wenn er auf die 3808 Euro Monatsmiete 2000 Euro drauflege – in bar und an der Steuer vorbei. Das habe ihm das Paar klargemacht.

„Das wird keiner zugeben“, sagte der Wirt vor Gericht über diesen Schwarzgeld-Aufschlag. „Aber es passiert.“ Er sei längst nicht der einzige Gastronom, der seinen Verpächter unterm Tisch einen Bonus zahlen müsse. „Die haben sich mehr für das Schwarzgeld als für die Miete interessiert“, sagte er über seine Ex-Verpächter. „Ich habe den Kopf unten gehalten und mein Ziel verfolgt. Und ich habe bezahlt, bezahlt, bezahlt.“ Ohne eigenes Kapital habe er keine andere Chance gesehen, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. „Keiner traut dir.“

Wirt sagt, er sei zu vertrauensselig gewesen

Dafür sei er zu vertrauensselig gegenüber seinen Verpächtern gewesen. „Ich bin diesen Leuten dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben“, sagte der Wirt gleich zu Beginn im Zeugenstand. Als diese jedoch das Gebäude samt Lokal an eine Grünwalder Investmentfirma verkauften, fand sich auf dem Vertrag zur Pachtverlängerung ein handschriftlicher Zusatz, wonach der Verkauf die Verlängerung ungültig mache. Der sei ohne sein Wissen hinzugefügt worden, argumentierte der Wirt, der noch eine Kopie des Vertrags ohne den Zusatz aufgetrieben hatte. Als der neue Eigentümer ihn aus dem Haus haben wollte, sei er zur Polizei gegangen.

Während offenbar noch mehrere Zivilprozesse wegen Geldforderungen der Parteien gegeneinander liefen, interessierte sich dafür auch die Staatsanwaltschaft. So kam es zur betreffenden Verhandlung wegen des Vorwurfs von Erpressung und Urkundenfälschung. Erpressung, weil der Wirt ohne die Schwarzgeldzahlungen keinen Pachtvertrag bekommen haben soll. Urkundenfälschung wegen des angeblich nachträglich geänderten Vertrags. Gregorios K. und sein Anwalt forderten dabei als sogenannte Adhäsionskläger die laut dem Wirt entrichteten 12 000 Euro Schwarzgeld zurück.

Verteidiger haben ihre Hausaufgaben gemacht

Vergeblich. Die Verteidiger der Angeklagten hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Sie erklärten, dass der Wirt damit einverstanden gewesen sei, den Vertrag nachträglich zu ergänzen, weil er sich mit dem Verkauf an den neuen Eigentümer unsicher geworden sei. Sie erklärten zudem, dass zwar Bargeld vom Wirt an die Verpächter geflossen seien. Dabei habe es sich aber um Rückzahlungen zuvor gewährter Kleinkredite gehandelt. Gregorios K. sei ständig in Geldnot und mehrfach mit der Pacht in Verzug gewesen. „Zu Schwarzgeldzahlungen ist es zu keiner Zeit gekommen.“ Nachfragen beantworteten das angeklagte Rentnerpaar mit Verweis auf sein Schweigerecht nicht.

Richter Frank Gellhaus reichte die Argumentation der Verteidigung. Die wort-, tränen- und detailreich vorgetragene Aussage des Wirts nannte er „schillernd“ und „emotional belastet“. Der Richter hatte Zweifel an der Schwarzgeld-Version – und selbst wenn es so gewesen sein solle: „Das ist keine Erpressung!“ Schließlich sei der Grieche ein Erwachsener. „Jeder kann selber entscheiden, ob er Vertragsbedingungen akzeptiert oder nicht.“ Bei der vorgeworfenen Urkundenfälschung sei die Beweisaufnahme „unergiebig“ gewesen – bei Aussage gegen Aussage gelte es auch hier, im Zweifel die Angeklagten freizusprechen.

Für den Wirt ist das Urteil schon die zweite Katastrophe

Für den Gastronomen ist das Urteil schon die zweite Katastrophe in seiner griechischen Tragödie. Sein Traum-Lokal musste er nach eigener Schilderung aufgeben, weil er während der Coronapandemie gegenüber dem neuen Verpächter die Miete nicht mehr stemmen konnte und dieser – Vertragszusatz hin oder her – nach längerem, Rechtsstreit durch die Instanzen deshalb eine Kündigung des Pachtvertrags durchsetzen habe können.

Ob es bei dem nun am Ebersberger Amtsgericht gesprochenen Urteil bleibt, liegt in den Händen der Staatsanwaltschaft, die Rechtsmittel einlegen könnte. Die Anklägerin war schließlich zwar auch vom Vorwurf der Erpressung abgerückt, hatte aber für die mutmaßliche Urkundenfälschung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen gefordert.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier.