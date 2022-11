Grippewelle trifft Schulen im Landkreis Ebersberg

Von: Robert Langer

Auf die Schulen im Landkreis Ebersberg rollt eine Grippe- und Erkältungswelle zu. Darauf lassen hohe Krankheitszahlen schließen.

Landkreis - Auf die Schulen im Landkreis rollt eine Grippe- und Erkältungswelle zu. Darauf lassen hohe Krankheitszahlen etwa an der Grund- und Mittelschule in Kirchseeon und an der Realschule in Baldham (Gemeinde Vaterstetten) schließen. Fast ein Viertel der Schüler hat sich in letzterer am Montag krank gemeldet. In anderen Schulen im Landkreis zeigt sich – noch – ein entspannteres Bild.

Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer hat es in Baldham erwischt. „Bis zehn fehlende Kollegen können wir das noch ausgleichen“, erklärte Schulleiter Stefan Gasior auf EZ-Anfrage. Bei mehr werde es schwierig. 13 von 80 Kollegen fehlten aktuell krankheitsbedingt. Die Folge seien mögliche Unterrichtsausfälle in den Randstunden, weil Vertretungen nicht organisiert werden könnten. Das betreffe vor allem die älteren Schülerjahrgänge. Bei jüngeren Kindern wolle man Stundenausfälle weitgehend vermeiden.

Teilweise nur acht Kinder in einer Klasse

„Über 100 von 580 Kindern sind krank“, schildert Franz Kraxenberger die Situation in Kirchseeon. Teilweise seien nur acht Kinder in einer Klasse. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas schon mal erlebt habe. Das ist schon sehr auffallend.“ Woran es liegen könnte, wisse er nicht. Vielleicht spiele eine Rolle, dass die Schüler in der Vergangenheit wegen Corona Masken getragen hätten und vor Infekten geschützt gewesen seien. „Aber das ist nur eine Vermutung.“ Nach der Beobachtung Kraxenbergers handle es sich aber möglicherweise überspitzt ausgerückt eher um einen „Kindervirus“. Denn die Lehrer in der Kirchseeoner Schule seien derzeit deutlich weniger betroffen. Erwischt hatte es das Kollegium jedoch am Anfang des Schuljahres. Damals waren zwölf von 42 Lehrern ausgefallen. „Das war heftig.“

In machen Schulen ist die Situation entspannter

Anders die Situation örtlich nicht weit entfernt im Gymnasium Kirchseeon. Derzeit fehlten etwa acht Prozent von rund 1000 Schülern, so Stefan Mühlfenzl, stellvertretender Schulleiter. „Das ist eigentlich normal in der Erkältungszeit.“ Auch bei den Lehrern gebe es Ausfälle, durch Krankheit aber beispielsweise auch durch Fortbildung. „Wir sind darauf vorbereitet“, so Mühlfenzl. In Kirchseeon gibt es ein Konzept, durch das bei Vertretungen möglichst der Fachunterricht sicher gestellt werde. „Das ist natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Grad möglich.“ Dass es an den Schulen grundsätzlich Personalmangel gebe, sei kein neues Problem.

Erkältungswelle „ganz normal“

„Bei uns schaut es ganz gut aus“, so Michael Pollak, Rektor der Grund- und Mittelschule Aßling. Die Situation sei bei den Schülern und bei den Lehrern stabil. Von Zahlen wie an der Realschule in Baldham sei man weit entfernt. Erkältungswellen an Schulen seien aber im Herbst ganz normal. „Wir hatten das auch schon, dass ganze Klassen betroffen waren.“

Steigende Tendenz

Von etwas erhöhten Zahlen gegenüber der „Nichterkältungszeit“ berichtet Peter Popp, Direktor des Franz-Marc-Gymnasiums in Markt Schwaben. Von rund 100 Lehrern fehlten aktuell sieben, von 1320 Schülern krankheitsbedingt 150. Am Max-Mannheimer-Gymnasium in Grafing sei man in den vergangen Wochen noch verschont geblieben, so Direktorin Nicole Storz. Jetzt aber steigen die Zahlen. 83 der rund 1000 Schüler hätten sich am Montag krank gemeldet. „In jeder Klasse fehlt jemand.“ Auch bei den Lehrern zeige sich eine steigende Tendenz an Erkrankungen. „Ich glaube, dass es bei uns jetzt auch los geht“, befürchtet Storz.

Gesundheitsamt zur Influenza

Vom Gesundheitsamt Ebersberg hieß es am Montag, seit Oktober sei ein erhöhter Anstieg der Influenza zu erkennen, also der „echten Grippe“, einer akuten Krankheit der Atemwege. Bei kleineren Kinder kämen momentan RSV-Infektionen (Humanes Respiratorisches Syntizial-Virus) sehr häufig vor. Für eine Erkältungssymptomatik könnten verschiedene Viren verantwortlich sein, zum Beispiel auch Rhinoviren und Coronaviren.

