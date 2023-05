Ebersberger Hallen-Desaster: CSU sieht Versäumnisse bei Stadt

Von: Peter Kees

Da war die Welt noch in Ordnung: Im Jahr 2019 wurde die neue Turnhalle der Ebersberger Grund- und Mittelschule in der Floßmannstraße eingeweiht. Inzwischen ist sie geschlossen: Grund: Pfusch am Bau. © Rossmann

Die wegen „Pfusch am Bau“ geschlossene neue Schulturnhalle in Ebersberg hat zu heftigen Redaktionen der CSU geführt. Sie spricht von Versäumnissen.

Ebersberg - Das Rathaus und Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) hätten früher handeln müssen und ihrer Schadensminderungspflicht nachkommen müssen, wetterte Alexander Gressierer (CSU) in der Sitzung des Technischen Ausschusses des Ebersberger Stadtrats lautstark. Thema war die wegen erheblicher Baumängel – namentlich wegen Wasserschäden im Dachbereich – kürzlich geschlossene Turnhalle der Grund- und Mittelschule in der Floßmannstraße.

Ulrich Proske, Ebersberger Bürgermeister (parteilos) © Rossmann

„Die Stadt ist für die kommunalen Liegenschaften zuständig und hätte ein Notdach errichten müssen,“ donnerte der CSU-Mann sichtlich aufgebracht. Denn: so hätten weitere Schäden verhindert werden können. Außerdem sei es ein Unding, dass man „erst ein Jahr nachdem der Schaden bekannt war, überhaupt einen Antrag auf Beweissicherung gestellt hat und dadurch den Schaden noch größer werden ließ.“ Gressierer sagte, er sei äußerst irritiert und enttäuscht.

Grüne: Danach ist man immer schlauer

„Wie schlau doch alle hinterher sind,“ entgegnete Jürgen Friedrichs von den Grünen. Bürgermeister Proske wollte auf Gressierers Angriffe zunächst gar nicht eingehen, verwahrte sich im weiteren Sitzungsverlauf allerdings doch scharf dagegen. Man sei durchaus tätig gewesen und habe auch gehandelt.

Alexander Gressierer, CSU-Stadtrat. © Rossmann

Wie Christian Stalla vom Bauamt der Stadt erkläre, sei ein Notdach weder vom Architekten noch vom Gutachter in Erwägung gezogen worden. Gressierers Fraktionskollege Josef Riedl meinte dazu lapidar: „Man weiß doch, wenn es durchs Dach regnet, dass man es abdichten muss.“

Erste Schwachstellen an Halle schon 2020 entdeckt

Tatsächlich ist es so, dass sich in der erst 2019 eröffneten Turnhalle bereits 2020 erste Schwachstellen im Dachbereich zeigten. Es bildeten sich Regenflecken, berichtete Stalla. Sofort habe man den Architekten informiert, der wiederum die Baufirma aufforderte, tätig zu werden. Von dort kam allerdings keine Reaktion.

„Die Stadt konnte damals nicht selbst tätig werden, weil das Dach noch gar nicht abgenommen war,“ erklärte Stalla. Ende 2020 entschied man sich für einen Gutachter und schaltete den Rechtsweg ein. Doch Ansprüche wegen Baumängel, so der die Stadt vertretende Rechtsanwalt Christian Sienz seien immer mühsam und bräuchten Zeit. Nachdem die zuständige Firma und der Architekt die Vorwürfe von sich schoben, sich vielmehr gegenseitig beschuldigten, leitete man im August 2021 ein Beweisverfahren ein. Der erste Ortstermin des Sachverständigen fand im Februar 2022 statt, erste Leckortungen im April. Das Gutachten bekam man schließlich im März 2023. Inzwischen ist die Dachdeckfirma insolvent. Die Stadt hofft nun, ihre Ansprüche gegenüber dem Architekten geltend machen zu können, respektive gegenüber dessen Haftpflichtversicherung.

Gutachten: Handwerkliche Mängel am Dachrand und bei Abdichtung

Handwerkliche Mängel am Dachrand sowie bei der Abdichtung sind laut Gutachten vorhanden. Das selbstständige Beweisverfahren ist ein wesentlicher Schritt, um den Schaden rechtlich geltend machen zu können, erläuterte der Anwalt. Die derzeitige Kostenschätzung für eine Sanierung des Flachdachs liegt bei 670 000 Euro. Aber zunächst müsse die Quantität des Schadens bestimmt werden, worüber das Gutachten keine Auskunft gibt. Dazu muss das Dach abgedeckt, die Dichtungen abgenommen werden, um die Platten überhaupt begutachten zu können.

Christoph Münch (SPD) gab zu bedenken, ein zu voreilig angebrachtes Notdach hätte womöglich die Beweissicherung verhindert. „Es war sinnvoll, das bisher nicht zu errichten.“ Inzwischen, so der Anwalt, seien die Beweise gesichert. Jetzt könne man mit der Sanierung beginnen, auch mit dem Notdach.

Stadt muss bei Notdach in Vorleistung gehen

Allerdings muss die Stadt dafür erst einmal in Vorleistung gehen, denn das juristische Verfahren könne in der ersten Instanz gerne zwei bis drei Jahre dauern, so Sienz. Drei Angebote für ein Notdach liegen laut Stalla bereits vor. Manche Arbeiten allerdings müssen ausgeschrieben werden. Wann die Schulkinder und der TSV die Sporthalle wieder nützen können, ist indes unklar. Man sei mit Hochdruck auf der Suche nach Zwischenlösungen, berichte Proske. Der Waldsportpark, private Hallen stünden womöglich zur Verfügung, in der warmen Jahreszeit ginge Sport auch im Freien. „Hätten wir nur kein Flachdach auf dem Gebäude errichtet,“ so Toni Ried (Freie Wähler).

