30 Jahre Spielbären Grafing

Von: Christian Schäfer

Ab 14 Uhr findet ein Ur-Dog-Turnier statt. Es ist vergleichbar mit Mensch-Ärger-Dich-Nicht, wird jedoch durch den Einsatz von Spielkarten komplexer © privat

Es darf gespielt werden. Die Grafinger Spielebären feiern Jubiläum und wollen in die weite Welt der Karten- und Brettspiele entführen

Grafing - Seit 30 Jahren treffen sich die Grafinger Spielbären und spielen verschiedenste Brett- und Kartenspiele. Das soll gefeiert werden. Die Spielbären laden zum Jubiläum am 1. Juli in den Kastenwirt (Marktplatz 21 in Grafing) ein. Von 11 Uhr bis 22 Uhr können alte und neue Spiele gespielt werden. Den Einstieg erleichtern erfahrene Spieleerklärer.

Eine Teilnahme ist für jede/jeden möglich. Durch die flexible Kommens- und Teilnahmezeit können auch Familien gut mitspielen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Ab 14 Uhr findet ein Ur-Dog-Turnier statt. Jeder kann hier mitspielen, für das Turnier ist jedoch eine Anmeldung unter unter kontakt@fbz-grafing.de notwendig. Die Teilnahmegebühr beträgt hier zwei Euro.

Das Spiel Dog hat der Grafinger „Oberspielbär“ Wolfgang Wichmann in Deutschland eingeführt. Es ist ähnlich wie „Mensch ärgere dich nicht“. Zum Spielbrett gibt es anstatt der Würfel Spielkarten. Dadurch wird das Spiel zu einem taktischen Spiel.

Regelmäßig jeden Dienstag ab 18 Uhr treffen sich die Spielbären im FBZ und spielen verschiedenste Brett- und Kartenspiele. Neue Mitspieler zwischen zehn und 100 Jahren sind herzlich willkommen. Das Familien- und BürgerZentrum Grafing e.V. ist in der Münchener Str. 12, Eingang von Kirchenstraße aus im Hof.