50 Jahre Lebenshilfe Ebersberg: „Inklusion geht“

Die ehemalige Bundesministerin für Gesundheit Ulla Schmidt war zu Gast beim Festakt zum 50jährigen Jubiläum der Lebenshilfe Ebersberg

Landkreis – Von einem Sommermärchen sprach die Bundesvorsitzende der „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.“, die ehemalige Bundesministerin für Gesundheit Ulla Schmidt (SPD) mit Blick auf die derzeit in Berlin stattfindenden Special Olympics auf dem Festakt „50 Jahre Lebenshilfe Ebersberg“ im Einrichtungsverbund Steinhöring.



„So viel Teilhabe gab es in Deutschland noch nie!“ betonte sie. „Die Stimmung, das Gefühl der Zusammengehörigkeit hatten wir zuletzt bei der Weltmeisterschaft.“ Ihr Fazit: „Inklusion geht.“ Allerdings fand Schmidt auch kritische Töne.



Sie bemängelte die Politik und beanstandete, dass das seit 2017 existierenden Bundes-Teilhabe-Gesetzes (BTHG) nicht gut umgesetzt würde. Zu zögerlich, mit zu vielen Blockaden versehen und vor allem zu schlecht finanziell ausgestattet sei die Umsetzung des Gesetzes, so Schmidt. Sie mahnte eine deutliche Verbesserung an, „sonst haben wir ein Gesetz, das nicht praktiziert wird. Papier ist bekanntlich geduldig.“



Deutliche Verbesserungen müsse es in finanzieller, personeller und rechtlicher Hinsicht geben, schließlich seien alle Kinder gleich und bezog sich dabei auf Artikel 1 unseres Grundgesetzes: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ - was für alle Menschen gelte, wie sie deutlich machte.



Vor dem Hintergrund des derzeitigen Fachkräftemangels („wir haben schon die Zivildienstleistenden verloren“) könne es zudem nicht sein, dass übersteigerte Gewinne an Zeitarbeitsfirmen flössen. Ihrer impulsive Rede zollten die anwesenden Politiker beachtlichen Applaus.



Und deren waren reichlich anwesend. Neben der ehemaligen Gesundheitsministerin selbst waren Christa Stewens (ehemals stellvertretende Ministerpräsidentin in Bayern), der Bundestagsabgeordnete Andreas Lenz (CSU), die beiden Landtagsabgeordneten Doris Rauscher (SPD) und Thomas Huber (CSU), der Bezirkstagspräsident Josef Mederer, in Vertretung des Landrates Elisabeth Platzer und zahlreiche Bürgermeister aus dem Landkreis im Saal.



Ihr Appell sollte also nicht ganz ungehört verhallt sein. Das, was 1958, 13 Jahre nach dem Ende der NS-Zeit – in der mehr als 200.000 behinderte Menschen ermordet wurden – gegründet wurde (im Landkreis vor 50 Jahren) war ein Neuanfang, eine soziale Revolution. Was einst Fürsorge meinte, heißt heute Teilhabe. Und dafür steht auch die Lebenshilfe Ebersberg ein, wie deren Vorsitzende Karin Oechslein betonte. Es geht um das Wohl der Menschen mit geistiger Behinderung und deren Familien, darum, dass Behinderte so normal und selbstständig wie möglich leben können, um „ein gutes Leben für Menschen mit Behinderung“ und ein „selbstverständliches Miteinander“. Getragen vom Ehrenamt hat man bundesweit inzwischen mehr als 135.000 Mitglieder in 527 Orts- und Kreisvereinigungen und 16 Landesverbänden.



Der Kreisverband Ebersberg ist einer davon. Die Bedeutung des Vereins unterstrich auch die Leiterin des Einrichtungsverbundes Gertrud Hanslmeier-Prockl. Man werde „gemeinsam weiterkämpfen für Inklusion,“ so ihr Blick in die Zukunft.



Der Kreisverband unterstützt hauptsächlich das Betreuungszentrum Steinhöring mit seinen Außenstellen Fendsbach, Ebersberg und Eglharting, engagiert sich in Beratung seiner Mitglieder aber auch aller Ratsuchenden und ist Miteigentümer der Eglhartinger Behindertenwohnungen. Eines fiel in den Grußworten und Reden immer wieder mal: man möge spenden und vor allem Mitglied werden.