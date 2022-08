Aktion „Ranzen gegen Armut“

Von: Christian Schäfer

Wer einen Schulranzen hat, kann diesen - gerne befüllt - bei der katholischen Landvolkbewegung abgeben © tan4ikk

Die Kath. Landvolkbewegung ruft zum Spenden von Schulranzen auf

Endlich Ferien – den Schulranzen in die Ecke stellen, so denkt jetzt sicherlich so mancher Schüler. Im nächsten Schuljahr gibt es dann oft einen neuen, wohin mit der alten Schultasche?



Aus diesem Grund sammelt die katholische Landvolkbewegung Baiern/Glonn/Aßling noch gut erhaltene Schulranzen, die dann in Ländern wie Lettland, Armenien, Indien oder die Ukraine an bedürftige Familien über die Organisation Global Aid Network (GaiN) verteilt werden.



Schön wäre es, wenn die Ranzen mit Schulmaterial befüllt abgegeben werden. Eine Grundausstattung wäre zum Beispiel drei Schreib- und drei Rechenhefte DIN A 4, zwei Schreibblöcke und ein Zeichenblock. Dazu ein Federmäppchen mit Buntstiften, Filz- und Bleistiften, Radiergummis, Spitzer und ein Lineal. Die Familien freuen sich auch über Seife (kein Shampoo oder Duschgel), Zahnpasta und Zahnbürsten. Um erfahren zu können, bei wem der Schulranzen ankommt, besteht die Möglichkeit, eine Karte mit der eigenen Anschrift beizufügen und das beschenkte Kind hat die Möglichkeit, sich bei dem Spender zu bedanken. Information und Abgabe der Schulranzen bei Maria Galleneder, Bergstraße 33, Antholing, Tel. (0 80 93) 43 85.