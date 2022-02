Feuerwehr Steinhöring setzt auf bewährtes Führungsduo

Von: Christian Schäfer

Anton Höfer (vorne r.) und Bernd Dominique Freytag wurden als 1. und 2. Kommandant wieder gewählt. © Schäfer

Anton Höfer und Bernd Dominique Freytag wurden von den Feuerwehrfrauen- und männern aus Steinhöring erneut als Kommandanten gewählt

Steinhöring – Anton Höfer und Bernd Dominique Freytag werden auch die nächsten sechs Jahre die Feuerwehrler aus Steinhöring als 1. und 2. Kommandant führen. Sie wurden mit jeweils nur einer Stimme Enthaltung von den anwesenden Feuerwehrfrauen und -männern gewählt.



Anton Höfer bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen, denn gerade die letzten beiden Jahren seien nicht leicht für die Feuerwehr gewesen. Umso mehr freue er sich, weiter den Rückhalt der Truppe zu haben.



Danke sagte auch Kreisbrandrat Andreas Heiß. Die Feuerwehrler im Landkreis hätten in den letzten beiden Jahren große Disziplin an den Tag gelegt, zu keiner Zeit sei die Einsatzbereitschaft aufgrund der Pandemie gefährdet gewesen. Er betonte, dass die Arbeit der Feuerwehr ein Handwerk sei, dass nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis permanent geübt werden müsse. Deshalb sei es wichtig, wieder regelmäßig zu üben.



Auch Steinhörings Bürgermeisterin Martina Lietsch gratulierte Anton Höfer und Bernd Dominique Freytag zu ihrer neuen Amtszeit. „Die Zusammenarbeit mit unserer Feuerwehr funktioniert sehr gut“, sagt sie. Sie freue sich, mit dem bewährten Führungsduo auch die nächsten Jahren an einem Strang zu ziehen. sc