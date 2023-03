Bettina Driesch Cosmetics lädt zum Tag der offenen Tür

Bettina Driesch © Foto: Tretner

Kommen….sehen….staunen….wohlfühlen Neueröffnung in der Griesstraße 5 - beautyplays - Bettina Driesch Cosmetic

Grafing - Mit viel Liebe zu Detail haben Bettina und Hans-Joachim Driesch das neue Kosmetikstudio in der Griesstraße konzipiert. „Das Ergebnis: Ein Herzensladen in zeitgemäßer Architektur mit pfiffigen Details, ein Ort, an welchem Bettinas Kunden Kraft und Ruhe tanken dürfen, loslassen und entspannen können – „ Quality Time erleben .“ Bettina Driesch, ein Profi in Sachen Schönheit mit langjähriger Erfahrung, bietet ihren Kunden unterschiedlichste Behandlungen für Gesicht, Körper, Hände und Füße an. Alle Behandlungen kommen einem Stück Urlaub vom Alltag gleich - nicht nur für sondern auch für pflegebewusste Herren.

Kosmetik - intensiv vitalisiert und regeneriert

Hier setzt Bettina Driesch zum Beispiel auf Soin Masque Modelant, ein millionenfach bewährter Behandlungsklassiker von Maria Galland, der auf einer tiefenwirksamen, sich selbst erwärmenden Mineralienmaske basiert. Die Maske, die es in verschiedenen Varianten gibt, bietet nicht nur einen spektakulären Lifting-Effekt, sie behandelt auch die unterschiedlichsten Probleme jeder einzelnen Hautzone. Die Haut fühlt sich straff und gefestigt an, der Teint strahlt und wirkt um Jahre jünger. Gesichtsbehandlungen - Push Up für die Haut In den neuen Räumen dürfen sich die Kunden auch gleich auf ein neu definiertes Peeling freuen: Ein Peeling mit der Diamant-Mikrodermabrasion. Dieses Peeling ist eine effektive und schonende Methode, um abgestorbene Hautschüppchen abzutragen. So wird ein optisch verjüngtes Hautbild erzielt. Narben, kleine Fältchen und große Poren werden gemildert. Die Behandlung verursacht keine Allergien und ist für alle Hautbilder geeignet. Des Weiteren wird die Haut angeregt sich zu regenerieren, gleichzeitig wird die Hautstruktur verbessert. Weitere Anwendungen wie Maniküre, medizinische Fußpflege, Augenbrauenbehandlung oder Haarentfernung auf Zuckerbasis sorgen für ein rundum gepflegtes Erscheinungsbild.

Massagen - Oase der Ruhe

Mit einer Rückenmassage den Alltag vergessen und die Seele baumeln lassen - in den neuen Räumen gelingt dies besonders gut. Licht, Wandfarbe, Dekoration, alles ist im neuen Massageraum auf Entspannung angelegt. Bettina Driesch verwöhnt ihre Kunden mit einer Aloha Lomi Lomi Massage, Hot Stone Massage, Körpermassage oder Padabhyanga Massage - hier findet jeder sein Gleichgewicht wieder.

Make-Up - typgerecht und für jeden Anlass

Bettina Driesch ist ausgebildete Visagistin und steht ihren Kunden immer zur Verfügung, wenn das Aussehen perfekt sein muss - zum Beispiel für Hochzeiten, Fotoshootings, Events, Geburtstage oder Bewerbungen, aber auch für ein typgerechtes Make-Up für zu Hause. In Make-UpEvents zeigt Bettina Driesch gerne den richtigen Umgang mit Grundierung, Lidschatten und Lippenstift. Übrigens ist ein solches Make-Up-Event das perfekte Geschenk. Die selbe professionelle Beratung können Kunden auch für ein Frisurenstyling erfahren. In der Griesstraße 5 finden Kunden einfach alles für den perfekten Auftritt als „Sorglospaket“.

Hochzeitsstyling - zauberhaftes Aussehen für Ihren einzigartigen Tag

In einem gemeinsamen Probetermin testet Bettina Driesch mit der Braut das Make-Up Finish, den Farbton und die Deckkraft - die Auswahl erfolgt dabei typgerecht und wird individuell auf das Brautkleid, sowie auf den Blumenschmuck abgestimmt. Ein tränenfestes Augen-Make-Up, dazu einen spezielles LippenTuning lässt das Make-Up selbst am Ende der Hochzeit noch makellos erscheinen. Gerne kommt Bettina Driesch am Hochzeitstag zu Ihnen nach Hause oder ins Hotel - die Vorbereitungen können völlig stressfrei geplant werden, für den schönsten Tag im Leben der Brautleute. Vereinbaren Sie zeitnah einen Beratungstermin.

Tag der offenen Tür

Bettina Driesch lädt am Samstag, 11. März von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Griesstraße 5 ein. at