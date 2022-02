Mehr Azubis in der Pflege?

Personal in Krankenhäusern ist knapp, das zeigt die Corona-Pandemie ganz deutlich. © Elmar Gubisch

Wie viele zusätzliche Ausbildungsplätze für Krankenpfleger könnten an der Kreisklinik geschaffen werden, um den Mangel an Personal zu beheben? Darüber diskutierte der Kreistag

Landkreis – Kontrovers und vielschichtig diskutierten die Kreisräte über den CSU-Prüfantrag, wieviel zusätzliche Ausbildungsplätze für den Beruf der Pflegefachkraft geschaffen werden können. Ferner solle geprüft werden, ob auch in Ebersberg ein einjähriger Ausbildungsgang für Krankenpflegehelfer angeboten werden könne.

Übergangsweise könne der Schulstart im ehemaligen Sparkassengebäude beginnen. Seitens der Kreisklinik verwies man auf den Platzmangel im eigenen Haus. Jochen Specht von der Abteilung Demographie im Landratsamt trat den Beweis an, dass „ein direkter kausaler Zusammenhang zwischen der Zahl der Ausbildungsplätze in einem Landkreis und der Summe der Ausbildungswilligen nicht zwangsläufig besteht.“ Alle Caritas-Häuser bilden ihre Auszubildenden nur zentral in einer eigenen Schulungseinheit aus, informierte Specht weiter. Nicht nur bei Landrat Robert Niedergesäß, sondern auch bei anderen Kreisräten wie Ullrich Proske kamen Zweifel bezüglich dem Schulstart im ehemaligen Sparkassengebäude. Seitens der Kreisklinik präsentierte Dr. Peter Huber die vorhandenen Schulungsräume und zeigte auf, wie diese in Erding ausgestaltet sind. Einen solchen Schulungskomplex könne man auch in Ebersberg beim Neubau der Notaufnahme realisieren, so sein Hinweis. Daran, dass Pflegekräfte fehlten, ließ Huber keinen Zweifel aufkommen. Man habe sogar eine Lehrkraft eingestellt, um den ausländischen Mitarbeitern die Fachbegriffe zu vermitteln.

Man müsse sich aber auch im Hinblick der Ausbildungskapazität entscheiden zwischen einer dreijährigen und einer einjährigen Ausbildung. Dem entgegnete CSU-Kreisrätin Christa Stewens, „wir wollen beides“. Gerade für Kranke sei es wichtig, dass ihnen auch mal die Hand gehalten werden, sie Zuspruch erhalten. Ottilie Eberl legte Wert darauf, dass die Auszubildenden nicht als Verstärkung des Mitarbeiter-Teams gesehen werden, sondern ihnen auch im Pflegealltag ein Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung steht. Im Rahmen des BOK, des Beruflichen Orientierungsangebots in Kirchseeon, konnten Schüler der Landkreisschule in den Beruf der Pflege hineinschnuppern, berichtete Kreisrat und Kreishandwerksmeister Johann Schwaiger. „Einige Schüler waren begeistert“, könnten sich vorstellen, hier ein Praktikum zu machen, hier zu arbeiten. Doch bis dahin ist noch eine lange Wegstrecke, denn eine Schule wird nur gefördert, wenn Theorie und Praxis sehr nah beieinander situiert sind. Man darf auf die weitere Prüfung von Klinik und Landratsamt gespannt sein. „Bitte keine Doktorarbeit“, so ein Zwischenruf aus dem Kreisgremium. ar