Rettungsinseln für Feldlerche & Co

Von: Carmen Ick-Dietl

Biobauer Franz Lenz bewirtschaftet die Äcker im Artenschutz-Bereich der ökologischen Ausgleichsfläche in Parsdorf. © ick

Durch den Bau der Industriehallen für Krauss-Maffei und BMW in Parsdorf wurden die auf der Fläche bislang lebenden Tiere verdrängt. Zum Ausgleich haben sie gleich nebenan eine neue Heimat erhalten.

Parsdorf – Wenn der Verkehr an der Gruber Straße mal Pause macht, dann kann man sie zwitschern hören: Die Feldlerchen. 23 Brutpaare hat der artenschutzfachliche Gutachter Klaus Burbach vergangenes Jahr bereits entdeckt. 17 Paare waren das Ziel. Mindestens einen Hektar Platz rechnet Burbach pro Paar. Außerdem hat er Rebhühner, Wachteln und Wiesenschafstelzen gesichtet. Beim Pressetermin am Freitag sieht man zudem einen Hasen über die Fläche hoppeln und drei Rehe gemütlich schmausen. Alles Zeichen für den Erfolg der Ausgleichsfläche. 24 Hektar, so groß wie 33 Fußballfelder, wurden hier für Natur- und Artenschutz reserviert. „In dieser Dimension einmalig im Landkreis Ebersberg“, freut sich Bürgermeister Leonhard Spitzauer (CSU).



Selten ist auch, dass die Ausgleichsfläche direkt an ihren Auslöser, den Parsdorfer Gewerbepark, grenzt. „Hier zeigt sich deutlich: Wo ist der Eingriff und wo der Ausgleich?“, erklärt Landschaftsarchitektin Vanessa Steidle. Damit könne man die Bevölkerung stärker für die Thematik sensibilisieren.



Das ist nötig, denn offenbar kapieren einige Menschen nicht, warum sie hier nicht einfach durchlaufen sollten. Biolandwirt Franz Lenz, der den Auftrag hat die Fläche zu bewirtschaften, berichtet von Ignoranten, die allein, mit Rad oder Hund auf dem Feld unterwegs sind. Spreche man diese Menschen an, werde man „aggressiv angepöbelt“. Deshalb müssen, obwohl eigentlich unüblich, Zäune entlang der Gruber Straße angebracht werden. Und ein paar Infotafeln, die erklären, wozu die Sand- und Kiesbänke, die Magerwiese, der kleine See, die Totholzstämme und die unterschiedlichen Anpflanzungen gut sind. Nämlich, um den Tieren möglichst viele Lebensraumtypen und Nahrungsquellen anzubieten.



Winterweizen, -gerste und Kleegras hat Lenz deshalb unter anderem in der Schutzzone angesät. In Streifen von neun Meter Breite und 700 Metern Länge. „Das ist mit 12 Hektar die größte Ausgleichsfläche, die ich bewirtschafte.“ Selbst er darf zwischen Ende März und Mitte Juli nicht mehr auf das Feld, um die Bodenbrüter nicht zu stören. Erst danach darf er das ernten, was sich die Tiere nicht geholt haben. Es gebe zwar nicht die Erträge, wie auf anderen Feldern, doch mit dem Pflegezuschuss des Gewerbepark-Investors VGP und weiteren Förderprämien sei es „kein Draufzahlgeschäft“, erklärt Lenz. „Primär geht es ja hier darum, die Feldlerche zu unterstützen.“



Für die Bürger bleibt übrigens der neun Hektar große Naturschutzbereich direkt bei den Firmenhallen offen. Eine große Strauchhecke und 160 Bäume wurden hier gepflanzt. Entlang des Wegs laden diverse Sitzgelegenheit zum Spaziergang ein. An einigen Stellen informieren Tafeln über das Projekt.