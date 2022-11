Schach & Musik

Eine Ausstellung in Ebersberg zeigt die vielfache Verbindung zwischen Schach und Musik

Landkreis – Die Ausstellung Schach und Musik in Ebersberg ist das fünfte Projekt der im August 2010 gegründeten Schachund Kulturstiftung G.H.S. Sie befasst sich mit den vielfältigen Beziehungen und Verbindungen zwischen Schach und Musik. Ein Schwerpunkt im Ausstellungsprogramm ist das von dem Komponisten Arnold Schönberg erfundene Koalitionsschach, das 2004 in Wien dank der Initiative und wissenschaftlichen Bearbeitung von Dr. Ernst Strouhal vorgestellt wurde.

Knapp 20 Jahre danach werden in der Ausstellung neu geschnitzte Holzfiguren zu dieser Schachvariante und einen Film, der bei einer Probepartie im August 2022 in der Münchner Schachakademie gedreht wurde präsentiert. Ein schönes Beispiel für eine aktuelle Mischung von Schach und Musik ist die Schachoper für Kinder von Peter Mitschitzcek aus Wien, die als Teil des Ausstellungsprogramms aufgeführt wird. Die Ausstellung ist in einer Preview am Samstag 5. November im Saal Unterm First. Zu sehen ist die Ausstellung dann bis zum 27. November, freitags von 18 bis 20 Uhr und samstags und sonntagas von 14 bis 18 Uhr im Bürgerhaus im Klosterbauhof.

Begleitprogramm

Schachoper für Kinder „Die weiße Bäuerin“ mit Peter Mitschitczek, Opernsänger Wien, und Wolfgang Tockner, Pianist, am Sonntag, 6. November, um 15 Uhr im alten speicher Ebersberg. Vortrag mit Musik Betrachtungen zum Schach-Musik-Mathematik-Phänomen im Kontext der 1920er Jahre mit Volker Ahmels (Direktor des Konservatoriums Schwerin,Leiter des Zentrums für Verfemte Musik an der Hochschule Rostock) am Freitag, 18. November, um 20 Uhr im alten kino in Ebersberg. Film- und Musikabend Ballett „Checkmate“ von Arthur Bliss (Video) und weitere Musikbeispiele mit Schachbezug am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Saal Unterm First, Bürgerhaus im Klosterbauhof Ebersberg Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog. Das Projekt erfolgt in Kooperation mit der Musikschule Ebersberg und dem Institut für Spielforschung am Mozarteum Salzburg