B304 bei Ebersberg gesperrt

Von: Christian Schäfer

Die Umleitung führt direkt durch Ebersberg © Georg Schierling

Die Ortsumfahrung von Ebersberg muss erneut ausgebessert werden. Dafür wird die Strecke ab morgen komplett gesperrt

Ebersberg – Die B304 zwischen Gsprait und der Ampel bei Langwied muss erneut ausgebessert werden. Dies teilt das Staatliche Bauamt Rosenheim mit. Noch in den Sommerferien soll es los gehen. Konkret: Zwischen der Einmündung der St 2080/Ortsumfahrung Grafing und der Einmündung Wasserburger Straße/B 304 (St 2080 nach Ebersberg) soll ausgebessert werden, denn dort weise die Umfahrung sichtbare Schäden auf. Los geht es am bereits am Montag, 28. August.



Auf einer Länge von rund zwei Kilometern werden je nach Grad der Schäden bis zu zehn Zentimeter Asphaltschicht abgefräst und wieder neu hergestellt. In diesem Zuge werden, wo nötig, außerdem Ausgleichschichten aufgetragen, um Unebenheiten im Straßenbelag auszugleichen. Die Einmündungsbereiche selbst werden bei dieser Maßnahme nicht saniert.



Um die Maßnahme so zügig wie möglich abschließen zu können und die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wird die Strecke während der Arbeiten komplett für den Verkehr gesperrt.



Die Umleitungsstrecke verläuft in Fahrtrichtung Osten durch die Stadt Ebersberg, über die Münchener Straße, die Gärtnereistraße, die Dr. Wintrich-Straße, den Bahnhofsplatz und die Wasserburger Straße. In der Gegenrichtung verläuft die Umleitungsstrecke durch die Stadt Ebersberg, über die Wasserburger Straße, die Bahnhofstraße, die Marienplatz, die Heinrich-Vogl-Straße und die Münchener Straße. Das Staatliche Bauamt Rosenheim rechnet damit, dass die Arbeiten bis Freitag, 8. September, abgeschlossen werden können.



Mit dieser Sanierung investiert der Freistaat Bayern rund 760.000 Euro an Bundesmitteln in die Bundesstraße 304. Das Staatliche Bauamt Rosenheim bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.



red