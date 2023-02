132 Besuche bei 136 Babys

Die Babybesucherinnen Kristina Eibl (links) und Veronika Brackhane (rechts) gemeinsam mit Christian Salberg, Leiter der Abteilung „Jugend, Familie und Demografie“ im Landratsamt. © LRA

Die Babybesucherinnen von „Hallo kleiner Ebersberger“ waren auch im vergangenem Jahr fleißig unterwegs

Landkreis – „Das Baby ist da! Mit der Geburt eines Kindes beginnt eine aufregende und neue Lebensphase mit vielen schönen Momenten, aber auch eine Zeit der Herausforderungen und der Neuorientierung für alle Familienmitglieder“, so Eibl und Brackhane. Das Angebot „Hallo kleiner Ebersberger“ der KoKi möchte Familien beim Start ins neue Miteinander unterstützen. In den teilnehmenden fünfzehn Gemeinden im Landkreis bekommen die frischgebackenen Eltern eine Karte, auf der sie vermerken können, ob sie den Besuch einer „Babybesucherin“ wünschen. Wenn sie das nicht möchten, können Eltern das zugehörige Begrüßungsgeschenk im Rathaus der Gemeinde abholen.

Eibl oder Brackhane besuchen die jeweilige Familie einmal. Im gemeinsamen Gespräch können Fragen rund um das Leben mit einem Neugeborenen oder auch schon älteren Baby gestellt werden. „Die Familien freuten sich sehr über aktuelle Informationen zu Möglichkeiten der Teilhabe zum Beispiel in Babykursen, Spielgruppen, Elterncafés. Außerdem ist das Thema Betreuung nach der Elternzeit bei vielen Familien präsent“, berichten die „Babybesucherinnen“. Das Angebot kann bis zum ersten Geburtstag des Kindes wahrgenommen werden, besonders interessant dürfte es daher auch für neu zugezogene Familien sein. „Ein neugeborenes Baby ist wie der Anfang aller Dinge. Es ist Staunen, Hoffnung und Traum aller Möglichkeiten“, zitieren Eibl und Brackhane die amerikanische Schriftstellerin Eda LeShan. „Wir freuen uns zusammen mit den Familien, diese Möglichkeiten durch die Babybesuche zu erweitern und so alles Wichtige für die ersten Monate mit einem Kind an die Eltern weitergeben zu können“, so Christian Salberg, zuständiger Abteilungsleiter im Landratsamt.

Die „Babybesucherin“ bringt einen praktischen Rucksack als Geschenk mit. Er enthält wichtige Informationen, wie die Liste der Kinderbetreuungseinrichtungen und der Kindertagespflege in der Gemeinde sowie ein Kinderbuch, Babysöckchen und zwei weitere Informationsbroschüren. In einer Informationsmappe befinden sich Flyer zu Beratungsoder Spielangeboten im Landkreis. Im Jahr 2022 gab es 1079 Geburten in den teilnehmenden Gemeinden im Landkreis Ebersberg. 132 Familien haben den Babybesuch in Anspruch genommen und zusätzlich haben 215 Familien den Rucksack in ihrem Rathaus abgeholt. Insgesamt haben sich so 347 Familien über die Angebote im Landkreis informiert, 57 Familien mehr als im Jahr 2021. Landrat Robert Niedergesäß: „Die Familien haben den kostenlosen Babybesuch und die damit verbundene Wertschätzung, Anteilnahme und Informationsmöglichkeit im vergangenen Jahr besonders gut angenommen. Jedes Baby ist ein wunderbares Geschenk, aber immer sind junge Familien auch vor herausfordernde Situationen gestellt. Mit den Babybesuchen wird deutlich, dass sie damit nicht allein gelassen sind.“ lra