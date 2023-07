Ersthelfern sei Dank: Frau überlebt Badeunfall am Kastensee

Von: Christian Schäfer

Am Kastensee in Glonn kam es zu einem Schwimmunfall. Die Frau konnte jedoch gerettet werden © TimAwe

Eine 79-Jährige treibt leblos im Kastensee. Ersthelfer ziehen sie aus dem Wasser und reanimieren sie

Glonn - Eine leblose Person wurde am Mittwoch, 19. Juli, von Badegästen im Kastensee bei Glonn gesehen. Wie die PI Ebersberg mitteilt, sprangen mehrere Helfer sofort in den See und konnten die Frau aus dem Wasser ziehen. Die Ersthelfer, darunter glücklicherweise auch ein Arzt, begannen sofort mit der Reanimation bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.

Bei der Geretteten handelte es sich um eine 79-jährige Frau aus dem Landkreis Ebersberg. Diese konnte, auch dank des beherzten Eingreifens der Ersthelfer, stabilisiert und anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Neben mehreren Kräften der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Wasserrettung und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.