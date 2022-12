Ein Weihnachtshit nach 17 Jahren?

© privat

Der Baldhamer Musiker Armin Brehl veröffentlicht zusammen mit einem Freund einen Weihnachtssong, den sie vor 17 Jahren geschrieben haben. Wird daraus ein Hit?

Baldham – Kann es wirklich sein, dass ein Weihnachtssong nach 17 Jahren plötzlich zum Weihnachts-Hit wird?



Die Musiker Armin Brehl aus Baldham und Claudio Bucchi aus Mühlheim an der Ruhr träumen bereits seit 2005 davon. In jenem Jahr schrieben sie „Wonderful Christmas“ in einem Bandkeller im Münsterland. Bei Familie und Freunden kam der Song jedes Jahr aufs Neue sehr gut an. Doch die beruflichen und privaten Situationen der beiden ließen ihr Musikprojekt ruhen – bis ihr Song in 2021 wiederentdeckt wurde.



Das Feedback eines internationalen Musikproduzenten, zu dem Claudio zufällig Kontakt hatte, fiel derart positiv aus, dass die beiden Vollblutmusiker den digitalen Staub von „Wonderful Christmas“ entfernten. So ließen den Song als „Kevin in Space“ professionell produzieren und optimieren. Jetzt ist der Song weltweit auf digitalen Kanälen wie Spotify oder Apple Music verfügbar. „Wenn wir ehrlich sind wollten wir den Weihnachtssong schon immer auf den Markt bringen“, so Claudio Bucchi, „es fehlte nur der richtige Anstoß“.



Die beiden Musiker sind sehr gespannt, wie ihr Weihnachts-Song trotz großer Konkurrenz bei den Hörern ankommt. „In der heutigen Zeit werden zig tausende Lieder am Tag veröffentlicht. Da ist es nicht einfach, sich einen Namen zu machen. Aber „Wonderful Christmas“ hat alles Wichtige für einen jährlich wiederkehrenden Weihnachtssong: Harmonie und weihnachtliche Stimmung, gepaart mit einer eingängigen, gut zu merkenden Melodie und eine Stimme die garantiert im Ohr bleibt“, ist sich Armin Brehl sicher. Eine erste Resonanz auf dem Vaterstettener Hüttenzauber war durchweg positiv, und auch Claudios Interview bei Radio Mülheim kam sehr gut an. Mit der Veröffentlichung ihres Songs wollen Armin und Claudio aber auch auf die Wichtigkeit von Trauerarbeit aufmerksam machen. Da einer der Musiker einen persönlichen Bezug zur Nicolaidis YoungWings Stiftung hat, wollen sie deren Arbeit finanziell unterstützen.



Als Dankeschön haben die Musiker eine Weihnachtskarte entworfen, die ihr „Wonderful Christmas“ Cover zeigt ‚und besinnliche Feiertage‘ wünscht. „Den Erlös der Karten spenden wir an die Nicolaidis YoungWings Stiftung. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützer.“ so Kevin in Space. Wer sich der Band anschließen und die Stiftung unterstützen möchte, kann die Karten auf der Band-Website www.kevininspace.com bestellen und sie an Familie und Freunde verschicken.