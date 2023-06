Sommer, Sand und Beachvolleyball im Klosterbauhof in Ebersberg

Ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld garantiert Spitzensport © privat

Im Klosterbauhof wird wieder Beachvolleyball gespielt. Eine ganze Woche gibt es Programm im Sand

Ebersberg – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. In einem Termin mit dem Bürgermeister Ulrich Proske wurden die letzten Details festgelegt. Proske wird wieder die Schirmherrschaft übernehmen.



Gespielt werden die Vorrunden auf dem Centercourt im Klosterbauhof und den Beachvolleyballfeldern am Volksfestplatz. Am Sonntag wird nur noch auf dem Centercourt gespielt. Dadurch ändern sich die Spielzeiten. Beginn ist am Samstag um 8 und am Sonntag um 9 Uhr. Am Samstag wird auf dem Centercourt erstmalig unter Flutlicht bis 23 Uhr gespielt. Diese besondere Atmosphäre und das verlängerte Catering-Angebot bis in die Abendstunden machen das Turnier auch für Nachtschwärmer interessant. Am Sonntag werden, wie gewohnt, gegen 13 Uhr die kleinen und großen Finale ausgetragen. Die anschließende Siegerehrung steigt ab 17 Uhr. Das Teilnehmerfeld besteht aus hochklassigen Spielern, Spitzensport ist garantiert.





Nach diesem Event bleibt der Sand für eine ganze Woche in der Beachvolleyballarena liegen. Täglich wird es wechselnde Angebote geben.

Am Dienstag, 20. Juni, versuchen sich alle Helfer im Beachvolleyball. Am Mittwoch, 21. Juni, findet die 1. Ebersberger Stadtmeisterschaft im Sand-Tauziehen für Vereine und Gruppen statt. Die Anmeldung ist noch bis 19. Juni möglich. Die Cornholefreunde Ebersberg stellen am 22. Juni ihre Sportart mit einem Mitmachangebot vor, hier gilt es einfach vorbeizukommen und mit zu machen. Am Freitag, 23. Juni findet das Beachevent der Handball Damenmannschaft Forst United Ebersberg statt. Die Handballerinnen wechseln die Sportart, spielen Beachvolleyball und stellen ihre neuen Trikots vor. Die Veranstaltungen beginnen am späten Nachmittag. Interessierte und Zuschauer sind herzlich willkommen.



Zum Abschluss richtet Beach2go am 24. Juni die Bayerische Meisterschaft im Beachvolleyball Quattro aus. Quattro Beach ist eine neue Variante des Beachvolleyballs. Es ist ein Kompromiss zwischen dem eigentlichen Beachvolleyball beim zwei gegen zwei und der Halle mit dem Spielmodus sechs gegen sechs. Die Varianten beim Quattro-Beach sind sehr vielfältig. Alle vier Spieler sind Vorderspieler und können Angreifen, Blocken, also alles, was in der Halle auch geht, aber mit Beachregeln. Es muss mindestens eine Frau auf dem Spielfeld sein. Obere Annahme oder Lob ist nicht erlaubt. Ein Spiel, das sehr viel Spaß macht und im Gegensatz zu zwei gegen zwei auch im mittleren Leistungsbereich hochklassig gespielt werden kann. Im Norden von Deutschland gibt es bereits Ligen, im Süden ist es allerdings noch Neuland.



Beach2Go will nun auch diese Fun-Sportart weiter unterstützen und richtet am 24. Juni die erste Bayerische Meisterschaft aus. Teilnehmen können bis zu 24 Mannschaften, dem Gewinner winkt die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften.



Mit einer Woche Veranstaltungen auf Sand im „Kessel von Ebersberg“ mit viel Abwechslung und dem Highlight am ersten Wochenende das „Beach Masters Premium‘, ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Dieter Heidrich von Beach2go ist zuversichtlich: „Wir wünschen uns Veranstaltungen, die Interesse wecken, Beachvolleyball zum Genießen für alle Zuschauer und schönes Wetter“. Der Eintritt ist frei.