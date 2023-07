Besucherrekord beim Open Air in Steinhöring

Von: Peter Kees

Teilen

Auf zwei Bühnen spielten mehrere Bands bis in die Nacht © Kees

Gelebte Inklusion. Beim Open Air in Steinhöring feiern Menschen mit und ohne Behinderung bis in die späte Nacht

Steinhöring – Dicht gedrängt stehen und sitzen Menschen auf dem Gelände des Einrichtungsverbundes in Steinhöring. Auf einer der Bühnen baut gerade eine Band auf, Fenzl aus Raubling. Kaum ertönt die Musik wird auch schon getanzt. Zumindest einige schwingen das Tanzbein. Unter ihnen eine Rollstuhlfahrerin.

Voller Begeisterung wippt sie ihre Arme auf und nieder. Das Gesicht der Frau strahlt. Daneben hat sich ein Paar gefunden, die den Rhythmus der Musik in ihre Körper übertragen. Es sind Bewohner des Einrichtungsverbundes, die gemeinsam mit vielen Besuchern feiern. Von einem Besucherrekord spricht Einrichtungsleiterin Gertrud Hanslmeier-Prockl. Beim jährlich stattfindende Open Air im Steinhöringer Einrichtungsverbund vergangenen Samstag – dieses Jahr zum 35.Mal - waren offensichtlich so viele gekommen wie noch nie. Eines lässt sich festhalten: hier wird Inklusion gelebt und zwar hervorragend. Die Atmosphäre könnte besser nicht sein. Bis weit in die Nacht spielten auf zwei Bühnen abwechselnd mehrere Bands. Festivalatmosphäre war entstanden.

Über 60 Motorräder bei der Jumbo-Fahrt

Schon die nachmittägliche Jumbofahrt – bei der Motorradfahrer behinderte Menschen zu einer Ausfahrt mitnehmen - hat für einen Rekord gesorgt. Über 60 Motorräder wurden dieses Jahr gezählt. Fazit: ein gelungenes Sommerfest.