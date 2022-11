Betrugsmasche über WhatsApp

Aus dem Polizeibericht

Am Wochenende kam es im Landkreis wieder zu mehreren Betrugsversuchen. Die Kriminalpolizei gibt Tipps, wie sich Betroffene verhalten sollten

Vaterstetten/Markt Schwaben - Am Wochenende kam es in Vaterstetten und Markt Schwaben wieder zu mehreren Betrugsversuchen. Wie die Polizei Poing mitteilt, wurde zum einen versucht, mit sogenannten Schockanrufen an das Geld, der zumeist älteren Angerufenen, zu kommen. Hierbei wird angegeben, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Unfall verursacht habe und durch Zahlung eines hohen Geldbetrages eine Haft abgewendet werden könnte.

In letzter Zeit nehmen aber auch die Betrugsfälle über Messengerdienste zu, die Vorgehensweise der Täter ist hierbei häufig ähnlich. Die ebenfalls in der Regel älteren Personen erhalten eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer. Ihnen wird suggeriert, dass ihr Sohn oder ihre Tochter aufgrund eines Defektes ein neues Handy und entsprechend auch eine neue Nummer habe. Nachdem so das Vertrauen gewonnen wird, bittet der angebliche Sohn beziehungsweise die angebliche Tochter um Begleichung von Rechnungen.