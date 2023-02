Bettelhochzeit in Oberpframmern

Alte Tradition wiederbelebt

Hochzeit mal anders: Bei der Bettelhochzeit trägt der Bräutigam ein Dirndl, das Ja-Wort gibt sich das Paar auf dem Misthaufen. Zu sehen ist die Gaudi am Samstag, 4. Februar, in Oberpframmern

Oberpframmern - Aus Tristes kann manchmal Ungewöhnliches entstehen. Oder Altes und schon längst Vergessenes kann wieder ausgegraben werden. So war es bei den Burschen in Oberpframmern. Auf Faschingsentzug beschlossen sie, dass eine Alternative her musste. Und in der Burschenchronik wurden sie schließlich fündig: die Bettelhochzeit. Nach 87 Jahren soll nun am kommenden Wochenende diese „neue“ alte Faschingstradition wieder Einzug in Oberpframmern halten.

Die Bettelhochzeit, oder auch Faschingshochzeit, ist eine alte Tradition in Bayern. Was früher ein Fest der Dienstboten und anderen Bürgern war, die sich einen Besuch der allgemeinen Faschingsbälle nicht leisten konnten, ist heute eine schöne Tradition. Der Ablauf orientiert sich an einer üblichen traditionell-bayerischen Bauernhochzeit, nur etwas anders…

Die Frauen tragen Lederhosen, die Männer erscheinen im schönsten Festdirndl

Nicht nur, dass die Trauung statt in einer Kirche auf einem Misthaufen stattfindet, auch die Hochzeitsgäste samt Brautpaar sind im wahrsten Sinne des Wortes „verkehrt“. Die Frauen in Stresemann, Lederhosn, Hemd oder Hut, die Männer in ihren schönsten Festdirndln oder direkt im Schalk. Auch die verschiedenen Rollen in diesem skurrilen Schauspiel, wie Braut und Bräutigam, Ehrmutter oder Pfarrer, sind meist eine wahrliche Augenweide. Die Feier beinhaltet nach einer Morgensuppe einen Kirchenzug und dann die anschließende Trauung auf einem schon erwähnten Misthaufen. Bei der Trauung wird allerhand unterhaltsames geboten. Unteranderem der Auftritt eines Kirchenchors und die eine oder andere lustige Geschichte vom Hochzeitslader. Im Anschluss findet ein Festzug mit Musik, Festwägen und der ganzen Hochzeitsgesellschaft statt.