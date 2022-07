Do samma wieda!

Ebersberger Volksfest 2022

Das Bier schmeckt – das wurde bei der Bierprobe zum Ebersberger Volksfest 2022 schon einmal festgestellt

Ebersberg – Das Ebersberger Volksfest findet heuer vom 12. bis 22. August statt. Zum elften Mal wird Festwirt Martin Lohmeyer Gastgeber sein. Er und sein Service-Team, nahezu alle Bedienungen und Ausschankkellner aus der Vor-Corona-Pandemie-Zeit, sind dabei und freuen sich auf einen Neubeginn.



„Auf dem Festplatz, im Bergarten und in der Volksfesthalle blicken wir in vertraute Gesichter“, erklärte Festwirt Martin Lohmeyer bei der traditionellen Bierprobe. Das Hacker-Pschorr Münchner Gold mit seiner Stammwürze von 12, 5 Prozent und einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent wird das Festbier sein.



Der Volksfesteinzug beginnt am Freitag, 12. August, um 18 Uhr auf dem Ebersberger Marienplatz.



Ganz neue Töne bringt die Band „InnBlech“ beim Eberberger Volksfest 2022 ein. Die schneidigen Burschen werden am 15. August die feschen Volksfestmadl-Kandidatinnen bei der Wahl begleiten. „Blech-Bagage“, „Stoabuckl Musi“ und „D’Moosner“ sind 2022 auch mit von der Partie. Im Schaustellerbereich heißt es ebenso: „Wiedersehen mit alten Bekannten!“ Autoscooter, Kettenkarussell, Power Jumper sowie das „Bayerische Glückswagerl“ haben ihr Kommen zugesagt. Süßwaren und Fischsemmel sind am Festplatz erhältlich. Das brillante Feuerwerk wird auch beim Neubeginn 2022 nicht fehlen und leuchtet am 18. August am Ebersberger Himmel.



Genuss und Gemütlichkeit sind im überdachten Biergarten angesagt. Hier und in der Volksfesthalle kann man sich die frischen Schmankerln vom Kainz’n Hof schon beim Mittagstisch schmecken lassen.



Die Oberland-Security wird in freundlich-bayerischer Art für die Sicherheit der Gäste auf dem Festplatz sein.ar