Bräu-Kirta und Flohmarkt in Forsting

Flanieren und stöbern auf dem Flohmarkt - hier im Garten der Brauerei Forsting. © tt

Zwei Jahre Durststrecke wegen Corona, doch jetzt findet er wieder statt: der beliebte Flohmarkt auf dem Gelände der Privat-Brauerei Forsting am 27. August

Forsting – Die beiden Veranstalter - Freie Wähler Forsting und der Schützenverein Steinbuch Forsting - drücken schon seit Tagen alle Daumen die sie haben, dass das Wetter am 27. August flohmarkttauglich ist. Federführend sind hier bei der Organisation Günther Tarantik, von den Freien Wählern und Franz Blinninger, vom Schützenverein.



Der letzte Flohmarkt fand 2019 statt und war ein Riesenerfolg, laut Günther Tarantik, sogar ein Rekord-Flohmarkt. 431 Aussteller kamen damals mit ihren Ständen auf das Brauereigelände und die umliegenden Wiesen - „so viele wie noch nie“. Damit wurde der bisherige Rekord von 2015 mit 371 Ausstellern kräftig übertroffen. Nicht zu vergessen natürlich, die vielen Besucher, tausende, die hier nach Schnäppchen, Kuriositäten oder einfach nur kamen, um über das Gelände zu flanieren.



Für diesen Erfolg tun die Veranstalter in Forsting aber auch viel. „Kundenpflege ist hier bei uns sozusagen ein Muss. Wir geben uns viel Mühe, die Aussteller gut zu betreuen“, so Tarantik.



So wird jeder Aussteller persönlich für das nächste Jahr wieder eingeladen. Da werden weder Aufwand noch Kosten gescheut. Wer solch eine persönliche Einladung bekommt kann sich freuen, denn darin enthalten sind zehn Prozent Rabatt auf die Standgebühr. „Ich glaube, dass diese persönliche Ansprache ein wesentlicher Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte ist.“ Wahrscheinlich stimmt das, denn mittlerweile ist der Flohmarkt einer der größten und beliebtesten im Landkreis Rosenheim.



Jeder Aussteller hat übrigens eine Platzgarantie, keiner wird weggeschickt. Reservierungen gibt es aber keine. „Wir als Veranstalter machen keine Reservierung, haben aber mit der Brauerei ausgemacht, dass die Leute am Vortag - Freitag ab 16 Uhr - auf den Platz fahren dürfen und mit einem Band ihren Platz kennzeichnen können“, erklärt Tarantik. Aber, wenn man am Samstag früh nicht bis 6 Uhr diesen „reservierten Platz“ eingenommen hat, dann wird er von den Helfern aufgelöst. „Zwischen fünf und sieben Uhr früh kommen die meisten zum Aufbau und da wäre es einfach unfair, hier einen Platz bis acht Uhr oder später unbesetzt zu lassen“.



Dass hier alles so reibungslos und harmonisch abläuft, wie sich das die Veranstalter vorstellen, ist ein Team von rund 40 Helfern nötig. Heuer werden es ein paar mehr helfende Hände sein, denn der Park & Ride Parkplatz steht neu zur Verfügung und das Gelände der Spedition Hauser ist als kostenloser Parkplatz ebenfalls zusätzlich ausgewiesen. Wie jedes Jahr werden geübte Helfer die Besucher ruhig und gelassen auf die freien Parkplätze einweisen. Alle Parkplätze sind kostenlos - für Besucher und Aussteller.



Die Helfer bekommen je zwei Maß Bier und ein Essen in Form von Marken, die auf dem anschließenden Bräu-Kirta (Sonntag bis Montag) eingelöst werden können. Die Privat-Brauerei Forsting feiert jedes Jahr am letzten Wochenende im August auf dem Brauereigelände den beliebten Bräu-Kirta. Süffiges unfiltriertes Kellerbier, Braterl vom Ochs, Tombola, Hüpfburg, Pferdekutsche, Zugfahren und vieles mehr ist am Bräu-Kirta Sonntag geboten. Am Montag gibt es als Abschluss ein Kesselfleischessen. Der Brauereigasthof mit Biergarten hat natürlich auch am Flohmarkt geöffnet. Des Weiteren gibt es im Hof der Brauerei auch weitere Verköstigungsstände für Besucher und Aussteller.



Wer also auf dem größten und vielleicht schönsten Flohmarkt am 27. August von 8 bis 16 Uhr seine Raritäten oder Aussortiertes verkaufen will, der zahlt für seinen Stand fünf Euro je laufenden Meter und zusätzlich zwei Euro, wenn das Auto dabei steht, Wohnmobile kosten drei Euro. Es gibt herrliche Platzerl auf der Wiese am Waldrand, schön kühl und luftig oder direkt auf und rund um das Brauereigelände, im Hof oder im Garten der Brauerei. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt - einen Ausweichtermin gibt es keinen. Alle Informationen zum Flohmarkt gibt es unter www.unser-pfaffing.de.tt