Bräukirta mit Flohmarkt in Forsting

In den letzten Jahren kamen circa 400 Verkäufer auf den Flohmarkt nach Forsting © tt

Es ist einer der größten Flohmärkte in Süddeutschland. Morgen findet der Flohmarkt in Forsting statt. Und am Sonntag sind Besucher zur Bräukirta eingeladen

Forsting – Der beliebte Flohmarkt auf dem Gelände der Privat-Brauerei Forsting startet heuer am 26. August. Die beiden Veranstalter - Freie Wähler Forsting und der Schützenverein Steinbuch Forsting - drücken schon seit Tagen, alle Daumen, dass das Wetter am 26. August flohmarkttauglich ist. Federführend sind hier bei der Organisation Günther Tarantik von den Freien Wählern und Franz Blinninger vom Schützenverein. Der Flohmarkt letztes Jahr war ein Rekord-Flohmarkt. Über 400 Aussteller waren es die Jahre zuvor im Schnitt - nicht zu vergessen natürlich die vielen Besucher. Verkauft wird von 8 bis 16 Uhr. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt.

Am Sonntag lockt der Bräukirta ab 11 Uhr mit Essen, Kellerbier und Musik von der Steinhöringer Blasmusik. Die Kinder freuen sich über eine Tombola, Hüpfburg, Pferdekutsche, Glücksrad und anderes mehr. Eine Besonderheit ist um 14 Uhr das historische Holzfasspichen. Am Montag lädt die Brauerei zum Altbayerisches Kesselfleischessen ab 18.30 Uhr mit der „Windner Darfmusi“ein