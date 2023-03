Brand eines Müllhäuschens in Glonn - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Von: Christian Schäfer

Die Feuerwehr Glonn hat Schlimmeres verhindert © Arne Trautmann

In Glonn brannte ein Müllhäuschen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf das Wohnhaus über

Glonn - Zu einem Brand kam es gestern am späten Nachmittag in Glonn. Ein Anwohner hatte Asche von einem Feuer vom Vortag in eine Mülltonne gefüllt. Diese hat nach einigen Stunden erst die Mülltonne selbst und dann das Müllhäuschen in Brand gesetzt, in dem die Mülltonne aufbewahrt wurde. Das Müllhäuschen ist in Vollbrand geraten, zudem wurde eine Holzwand des nahen Wohnhauses leicht beschädigt.

Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr Glonn rasch gelöscht werden, so dass das Wohnhaus selbst nicht in Brand geriet. Auch wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf einen höheren 4stelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Ebersberg hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.