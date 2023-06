Bürgerbegehren für weniger Verkehr in Kirchseeon

Entwicklung Altes Bahnschwellenwerk

Von Christian Schäfer schließen

Einige Bürger in Kirchseeon fürchten noch mehr Verkehr im Zuge der Entwicklung des Bahnschwellenwerkes. Sie fordern eine Umleitung durch den Kirchseeoner Süden

Kirchseeon – In Kirchseeon wird an der Realisierung eines neuen Ortsteils auf dem alten Bahnschwellenwerk gearbeitet. Im Zuge der Landtagswahlen 2023 soll es hierzu ein Ratsbegehren geben. Die Kirchseeoner sollen abstimmen, ob südlich der Bahnlinie ein komplett neues Viertel entstehen soll.



Doch es könnte eine weitere Abstimmung folgen, in Form eines Bürgerentscheids. Die Initiatoren um Gabriel Bohner fordern eine „Erschließung des geplanten neuen Ortsteils über eine eigene Verkehrsanbindung in Verbindung mit einer Teilrealisierung der Ortsumfahrung.“



Dadurch solle Kirchseeon vom Verkehr entlastet werden. Auch solle so verhindert werden, dass der Verkehr, der durch das neue Quartier zwangsläufig entstehen würde, durch kleine Wohngebietsstraßen hin zur B304 geleitet werde. „Durch den geplanten neuen Ortsteil ist nun eine einmalige Gelegenheit gegeben, die bereits seit 2013 beschlossene Ortsumfahrung im Süden Kirchseeons als Lückenschluss zwischen Ebersberg und Zorneding mit Nachdruck zu betreiben“, heißt es in der Begründung des Bürgerbegehrens. So solle zumindest eine Teilrealisierung von Seiten der Marktgemeinde in Angriff genommen werden, und zwar vom geplanten neuen Ortsteil bis zur EBE 12, die von Zorneding bis Buch führt. Die Gemeinde solle hier in Vorleistung gehen.



Die Listen für das Bürgerbegehren liegen ab kommenden Dienstag, 27. Juni, aus. Etwas über 1.000 Bürger sind notwendig, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt. Gabriel Bohner schreibt hierzu in einer Pressemitteilung: „Somit ist ein erklärtes Ziel des Forums Bürgerbeteiligung als Initiator des Bürgerbegehrens die Mobilisierung der Kirchseeoner Bürger zu einer echten Bürgerbeteiligung. Jeder hat die Möglichheit, teilzunehmen, er muss es nur tun.“



Informationsveranstaltung am Dienstag, 27. Juni

Ebenfalls am 27. Juni laden die Initiatoren zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet um 18.30 Uhr im Gasthof Hamberger statt. Die Listen werden an folgenden Orten ausgelegt werden. Im Buchladen Kirchseeon, im Pinoccio Spielkistl und im Gasthof Hamberger, sc