Bürgerbeteiligung in Ebersberg: Mitreden und mitgestalten

Initiative Gemeinsam. Zukunft. Machen

Mehr Bürgerbeteiligung für Ebersberg. Das ist das Thema beim Café Zukunft, das heute in Ebersberg stattfindet. Interessierte sind hierzu eingeladen

Ebersberg – Das Café Zukunft findet am Mittwoch, 26. April, um 19.30 Uhr im Akropolis in Ebersberg statt. Das Thema: „Mehr Bürgerbeteiligung in Ebersberg – Mitreden, Mitgestalten, Spaß haben.“ Die Organisatoren wollen mit Interessierten für mehr Bürgerbeteiligung in Ebersberg diskutieren.



„Wir glauben, dass Ebersberg bereit ist für eine neue Form unsere Stadt gemeinsam zu entwickeln“, heißt es in der Pressemitteilung zur Veranstaltung. Optimalerweise werde in Ebersberg in Zukunft Politik nicht für Menschen gemacht, sondern gemeinsam mit Menschen, heißt es dort weiter. Es gäbe viele Beispiele erfolgreicher, lebendiger Kommunen, die regelmäßig mit den Bürgern gemeinsam zu großen Entscheidungen beraten würden.

Gemeinsam. Zukunft. Machen. will als Initiative von Ebersberger Bürgerinnen und Bürgern für die Stadt Bürgerbeteiligung gemeinsam mit allen Akteuren etablieren. „Wir freuen uns darauf, das Thema in Ebersberg voranzubringen und zu unterstützen. Denn eines ist Bürgerbeteiligung ganz sicher: die Menschen sollen aktiv werden – für ein Ebersberg, das sie selbst wollen“, so die Organisatoren. Je zufriedener eine Stadtgesellschaft sei, desto mehr Zusammenhalt gäbe es. Und Zusammenhalt würde Lebensqualität bringen.

Deshalb lädt die Initiative Gemeinsam. Zukunft. Machen zum Café Zukunft ein. Man möchte Überlegungen anstellen, worauf es beim Thema Bürgerbeteiligung ankommt. Was ist wichtig und was möchte man nicht? Wie kann es laufen, auf was muss man achten? Wie läuft es in anderen Gemeinden und was kann man daraus lernen? Diese und andere Fragen sollen diskutiert werden.



„Je mehr wir uns einbringen, desto mehr wird die Zukunft Ebersbergs durch uns mitgestaltet“, schreiben die Organisatoren. Letztendlich geht es um die entscheidende Frage: Was ist gut für Ebersberg?



Infos und Anmeldung unter: www.gemeinsamzukunftmachen.de/event