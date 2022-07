Kirchseeon feiert Bürgerfest

Von: Christian Schäfer

Auch den beliebten Steckerlfisch gibt es auf dem Bürgerfest in Kirchseeon © MP 2

Das Bürgerfest in Kirchseeon findet am Samstag, 2. Juli, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz statt

Kirchseeon – Freunde treffen - neue Kirchseeoner-BürgerInnen kennen lernen – gemütlich ratschen bei guter Musik und gutem Essen und Trinken – das alles gibt es auf dem Bürgerfest in Kirchseeon am Auf geht’s, am Samstag, 2. Juli, ab 17 Uhr. „Ich freue mich drauf und bin sicher dabei. Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch aus Kirchseeon und Umgebung“, so Kirchseeons 1. Bürgermeister Jan Paeplow im Vorfeld.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt ab 17 Uhr die „Marktkapelle Kirchseeon.“ Partystimmung verbreitet ab 20.30 Uhr die Showband „Blind Date“. Am Spielplatz wird wieder die Hüpfburg für die jüngsten Besucher aufgebaut. Dieses Jahr zieht auch wieder die Eisenbahn der Ebersberger Faschingsgesellschaft ihre Kreise durch den Ort - sicherlich ein großer Spaß für Groß und Klein. Kirchseeoner Vereine und Wirte werden die Besucher mit Speisen aus nah und fern sowie Getränken verwöhnen. Angeboten werden Grillfleisch & Würstel, türkische Spezialitäten, Pizza und Steckerlfisch. Ein Crêpes-Stand und ein Süßwarenstand sind auch dabei. Bei schlechtem Wetter entfällt das Bürgerfest ohne Ersatztermin. red