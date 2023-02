Bürgerforum zum ehemaligen Bahnschwellenwerk

Das ehemalige Bahnschwellenwerk in Kirchseeon soll entwickelt werden © osw

Im 1. Bürgerforum zur Entwicklung des ehemaligen Bahnschwellenwerkes in Kirchseeon sollen erste Ergebnisse von Untersuchungen und aus den Bürgerarbeitskreisen vorgestellt werden

Kirchseeon Der Markt Kirchseeon lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum 1. Bürgerforum zur Entwicklung des Geländes „ehemaliges Bahnschwellenwerk“ ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr in die ATSV-Halle in einem hybriden Format ein. Um möglichst viele erreichen zu können, ist eine Teilnahme auch über ein Livestream-Angebot

im Internet möglich. Der Zugang hierzu wird über die Internetseite www.kirchseeon.de bereitgestellt.

„Eine mögliche Entwicklung des Geländes ist nur mit Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger in Kirchseeon denkbar. Das Bürgerforum ist ein Teil einer breiten und transparenten Einbindung. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele sich daran beteiligen“, so Jan Paeplow, Erster Bürgermeister vom Markt Kirchseeon zur Einladung zum Bürgerforum.



Der neue Eigentümer des Geländes des ehemaligen Bahnschwellenwerks möchte die zentrale Fläche in Kirchseeon sanieren und einer städtebaulichen Nutzung zuführen. Nach einer Auftaktveranstaltung im letzten Jahr haben sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in ersten thematischen Arbeitskreisen wie Verkehr, Boden oder Soziales eingebracht, um am Prozess mitzuwirken.



Das Wissen und die Meinung möglichst vieler sollte dabei gehört werden und in das Projekt einfließen. Am ersten Bürgerforum werden nun erste Ergebnisse aus den fachlichen Untersuchungen und aus den Bürgerarbeitskreisen vorgestellt und diskutiert.