Benefizvorstellung im Capitol Grafing für die Ukraine

Filmplakat zu „Klitschko“ © Capitol

Das Capitol Kino Grafing nimmt an einer groß angelegten Spendenaktion deutscher Kinos teil. Die gesamten Erlöse fließen als Spende an „Ein Herz für Kinder“, um die vom Krieg betroffenen Kinder und Familien aus der Ukraine zu unterstützen.

Grafing – „Wir vom Capitol in Grafing haben uns auch sofort an der Aktion beteiligt und wollen mit dem beeindruckenden Dokumentarfilm über die ukrainischen Boxbrüder Vitali und Wladimir Klitschko mithelfen viele Spenden zu sammeln“, so Sandra Scheid vom Capitol.



An über 400 Filmtheatern wird am 20.0 März 2022 der Dokumetarfilm „Klitschko“ gezeigt. Im Capitol beginnt der Film um 18 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Die Gäste haben natürlich die Möglichkeit diesen Betrag zu erhöhen, indem sie einen höheren Kartenpreis auswählen, zu 20 Euro oder 30 Euro. Die gesamten Erlöse fließen als Spende an BILD e. V. „Ein Herz für Kinder“. Die Klitschko-Brüder sind bereits seit Jahren mit „Ein Herz für Kinder“ persönlich verbunden.



„Klitschko“ erzählt die Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt: von ihrer Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports. Durch spannende Gespräche mit Wegbegleitern und Gegnern sowie bewegende Einblicke in das Privatleben zeichnet Regisseur Sebastian Dehnhardt ein intimes und faszinierendes Portrait zweier Ausnahmesportler, die vor allem eins sind: Brüder.



Der Film, der vor 11 Jahren erstmalig in die Kinos kam, lässt noch offen, wie es mit den beiden Ausnahmesportlern weiter geht. In der Zwischenzeit wissen wir es. Die Brüder haben nach wie vor in Deutschland einen immensen Bekanntheitsgrad - auch außerhalb des Boxrings. Ihren sozialen und politischen Einsatz haben sie nach ihrer Boxkarriere weiter vorangetrieben. Vitali wurde von einer großen Mehrheit 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt.



Aktuell kämpfen beide für die Souveränität und die Menschen ihres Landes. at