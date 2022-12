Christbaumsammel-Aktion der JU

Von: Christian Schäfer

Die JU Vaterstetten präsentiert das Ergebnis der letztjährigen Sammelaktion. © JU Vaterstetten

Christbäume umweltgerecht entsorgen: Die Ortsverbände der Jungen Union im Landkreis und die CSU in Ebersberg bieten auch heuer wieder einen Christbaum-Abholservice an

Landkreis – Dieses Angebot bieten die Ortsverbände der Jungen Union Grafing, Vaterstetten, Anzing, Markt Schwaben, Pliening, Oberpframmern, Steinhöring sowie die CSU Ebersberg am Samstag 7. Januar an. Die vollständig abgeschmückten Christbäume sollten bereits am Freitagabend an möglichst sichtbaren und gut zugänglichen Stellen deponiert werden. Der Kreisvorsitzende Philipp Trepte bittet die Landkreisbürger den Service nach Möglichkeit wahrzunehmen. Mit dem Einsammeln der Christbäume wird die örtliche Gartenabfallentsorgung entlastet, außerdem werden die Bäume umweltgerecht entsorgt oder bestmöglich weiter verwertet.

In Grafing können die Bänder zur Abholung der Christbäume in folgenden Geschäften erworben werden: Schuhhaus Koppitz, Buchhandlung Braeuer, Bäkerei Kreitmaier, Creativ Palette, Weinhaus Grafing, Huber Optik, Metzgerei Kammerloher, Obermaier Moden, der Käse Ober, servus Kinder und vom Fass Grafing. Das Band kostet wie im letzten Jahr drei Euro und soll gut sichtbar am Baum befestigt werden. Die Einnahmen gehen an eine gemeinnützige Grafinger Einrichtung. Sammelgebiet ist das Stadtgebiet, Sackgassen können aufgrund der Fahrzeuggröße und Länge nicht angefahren werden. Anwohner in Sackgassen sollen ihren Baum an die nächste befahrbare Straße bringen..

In Pliening werden die Ortsteile Pliening, Gelting und Ottersberg angefahren. Der Ortsverband verkauft in diesem Jahr zum erstmals ebenfalls Bändchen zum Preis von drei Euro. Diese können in der Postagentur Pliening oder Online unter www.ju-pliening.de erworben werden.

In Oberpframmern werden die Bäume ab 8.30 Uhr in allen Straßen im Ort abgeholt. Die Bäume sollen sichtbar vor der Haustüre oder am Straßenrand abgelegt werden. Hier ist der Service kostenfrei, Spenden sind jedoch willkommen.

In Markt Schwaben findet die diesjährige Christbaumsammelaktion zu Gunsten der DKMS statt. Ab sofort und bis zum 5. Januar können im Schreibwarenladen Schiegl am Marktplatz für drei Euro Bändchen zur Markierung des Baums erworben werden. Die abgeschmückten Bäume werden dann am Samstag, den 7. Januar ab 8 Uhr von der JU abgeholt.

Die Jungpolitiker der JU Vaterstetten sammeln ebenfalls am 07. Januar Christbäume ein. Um diesen Service zu nutzen, muss bis Donnerstag, 5. Januar ein Bändchen für drei Euro an den Verkaufsstellen, der Autowerkstatt Theo Bader (Dorfstraße 10) oder bei WM Sport & Trends (Karl-Böhm-Straße 80) erworben werden. Zusätzlich gibt es, wie in den letzten Jahren, die Möglichkeit, die Abholung des Baums online anzumelden unter www.christbaum-vaterstetten.de. Der oder die Bestellerin bekommt dann eine Nummer zugewiesen mit der der Baum gekennzeichnet werden muss. Die Abwicklung der Bezahlung erfolgt über PayPal. Die Bäume sollten schon ab dem Abend des 6. Januars gut zugänglich bereit stehen. Durch die steigende Nachfrage können unter Umständen nicht alle Bäume schon am Samstag abgeholt werden. In diesem Fall werden die übrig gebliebenen Bäume am Sonntag den 8. Januar, abgeholt. Der Erlös der Christbaumsammelaktion kommt wie immer wohltätigen Zwecken zugute.



In Anzing sammeln die JU, FU und CSU Mitglieder mit der Unterstützung zahlreicher Landwirte am Samstag, 7. Januar ab 8 Uhr die Christbäume ein. Diese sollen nach Möglichkeit sichtbar am Straßenrand abgelegt werden. Auch in den Ortsteilen und Weilern werden Bäume abgeholt, hier für bitte im Vorfeld eine kurze Information an den Anzinger CSU Ortsvorsitzenden Timo Lindemann (timo_voegerl@freenet.de bzw. 01 76 64 01 59 33) Der Service in Anzing ist kostenlos.

In Ebersberg führt der CSU-Ortsverband am Samstag, 7. Januar, zwischen 8 und 140 die Christbaumsammelaktion, unter dem Motto von “Ebersbergern für Ebersberger” durch. Bitte stellen Sie dafür rechtzeitig Ihren komplett abgeschmückten Baum zur Abholung gut sichtbar am Straßenrand bereit. Um eine Anmeldung bei Abholungen außerhalb des Stadtgebietes wird unter (01 71) 9 58 45 81 oder info@csu-ebersberg.de gebeten. Diese Aktion ist kostenlos, über eine Spende freut sich die Tafel Ebersberg: (IBAN: DE56 7115 0000 0000 1429 50, BIC: BYLADEM1ROS, Verwendungszweck: Tafel Ebersberg – Christbaum)

In Steinhöring startet die JU auch in dieses Jahr ihre Aktion “Sammeln und Entsorgen der alten Christbäume“. Um den Dienst zu nutzen, bittet die JU darum, ein Bändchen zum Preis von drei Euro bei der Ortsvorsitzenden Magdalena Kerschl, Tel. (01 76) 55 21 54 20 oder bei Christina Barthuber, (01 73) 2 63 08 21 zu erwerben. Das Bändchen soll sichtbar am Baum angebracht werden und die Bäume sollten bereits Vorabend bereitstehen. Eingesammelt werden diese dann am Samstag, 7. Januar, ab 8 Uhr.