Christophorus-Figur kehrt zurück

Von: Christian Schäfer

Steht wieder am alten Platz - die Christophorus-Figur. © privat

Die Christophorus-Figur gehört seit 1954 zum Grafinger Stadtbild. Jetzt wurde die Figur restauriert und wieder an der Urtel-Brücke aufgestellt

Grafing – Umwelteinflüsse und Vandalismus hatten der 1954 auf der Grafinger Urtel-Brücke aufgestellten Christophorus-Figur im Laufe der Jahrzehnte sehr zugesetzt. Und so kamen Grafings Bürgermeister Christian Bauer und der Archiv- und Museumsleiter Bernhard Schäfer 2020 überein, das im städtischen Eigentum befindliche Kunstwerk einer Generalsanierung unterziehen zu lassen. Die Aufgabe übernahm der Steinmetzbetrieb Anton Baumann im benachbarten Langwied, in dessen Werkstatt die Statue nicht nur von Schmutzablagerungen gereinigt wurde, sondern der Bildhauer Gottfried Pregler zudem auch die Fehlstellen nach alten Fotografien ergänzte.



Nach Abschluss aller Arbeiten kehrt nun der 1953 anlässlich der Stadterhebung Grafings vom Paten-Ort Wasserburg an die Bären-Gemeinde geschenkte Brücken-Heilige an seinen angestammten Platz über der Urtel zurück, so dass die vielbefahrene Bachüberquerung in der Nähe des Grafinger Rathauses jetzt wieder komplett ist und Sankt Christophorus aufs Neue seine segensreiche Aufsicht über den an ihm vorbeifließenden Verkehr übernehmen kann.red