Sackrisch guad! Cornhole im Klosterbauhof

Von: Christian Schäfer

Bei dem Wurfspiel müssen Säckchen auf ein Holzbrett oder durch das Loch darauf geworfen werden © Reinhard Neumann

Die Cornehole Freunde Ebersberg laden ein, das Wurfspiel im Klosterbauhof kennen zu lernen

Ebersberg – Noch nie was von der amerikanischen Trendsportart Cornhole gehört? Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr dazu erfahren möchte, der kommt am besten am Donnerstag, 22. Juni, zwischen 18 und 21 Uhr zum Center Court im Ebersberger Klosterbauhof, wo die Cornehole Freunde Ebersberg ein Training für alle Interessierten anbieten.



Bei Cornhole handelt es sich um ein Wurfspiel zwischen zwei Teams mit dem Ziel, mit Granulat befüllte Säckchen (Bags) aus einer Entfernung von acht Metern auf einem Board zu platzieren oder durch das Loch (Hole) eines Holzbretts (Board) zu werfen. Ein Teammitglied erhält einen Punkt, wenn ein Bag auf dem Brett liegen bleibt, für einen Treffer durch’s Hole gibt es sogar drei Punkte.



Das Spiel ist in Sätze (Sets) eingeteilt, welche wiederum in mehrere Durchgänge (Frames) unterteilt sind. Es gewinnt immer das Team, das zuerst zwei Sets gewinnen kann (Best-of-Three-Modus). Ein Set wiederum gewinnt das Team, das in einem Durchgang 21 oder mehr Punkte erzielen kann.



Alle Ebersberger und Ebersbergerinnen, egal welchen Alters oder körperlichen Fitness, sind ganz herzlich eingeladen, am Training teilzunehmen und sich der Faszination dieses Spiels anzuschließen. „Bei hoffentlich schönem Wetter freuen wir uns auch über jede Menge Publikum auf den Beachvolleyball-Tribünen, das zur guten Stimmung beitragen möchte“, schreiben die Cornehole Freunde in einer Pressemitteilung.



Bei Regenwetter muss die Veranstaltung leider ausfallen. Mehr Infos zum Regelwerk und den Cornhole Freunden Ebersberg unter www.cornhole-freunde.de. red