„Ausbilden, ausbilden, ausbilden“

Von: Oliver Oswald

Diskutierten Probleme und Lösungen bei der Kinderbetreuung (v.l.): Markus Kreitmayr und Martin Swoboda (Johanniter), Kirchseeons Bürgermeister Jan Peaplow, CSU-Familienministerin Ulrike Scharf, Wolfram Bauer als Elternvertreter und der CSU- Landtagsabgeordnete Thomas Huber als Moderator. © osw

Bei einer Podiumsdiskussion in Kirchseeon werden Probleme und Lösungsansätze zur Kinderbetreuung diskutiert

Kirchseeon – Kinderbetreuung – es gibt ein Recht darauf und die Nachfrage ist riesig. Doch auch hier gilt. Ohne genügend Personal wird aus den Wünschen der Eltern keine Wirklichkeit.



Die CSU hatte zum Thema zu einer Podiumsdiskussion in Kirchseeon eingeladen. Zu Gast waren Familienministerin Ulrike Scharf (CSU), Kirchseeons Bürgermeister Jan Paeplow, Markus Kreitmayr und Martin Swoboda von den Johanitern und Wolfram Bauer als Vertreter der Eltern. Moderiert hat den Abend der Landtagsabgeordnete der CSU Thomas Huber. Circa 60 Gäste kamen nach Kirchseeon.



Tatsache ist: auch nach Corona fehlen schlichtweg die Fachkräfte, um berufstätige Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder zu entlasten. Ministerin Ulrike Scharf legte mit Thomas Huber offen, dass auch in Bayern etwa die Angst vor Altersarmut beide Elternteile zu Erwerbstätigkeit zwinge. Also müssten schon die Jüngsten in die Kitas.

Der Zuzug in den Freistaat verschärft das Problem

Doch zunehmend führt fehlendes Personal zu kürzeren Öffnungszeiten oder gar Schließungen. Steigende Geburtenraten und ein unverminderter Zuzug in den Freistaat erhöhen die Zahl der zu Betreuenden.



Allen Diskussionsteilnehmern war klar, dass das Berufsbild der Erzieherinnen einen Imageschaden hat. Ministerin Scharf - „Bayern ist Familienland“ - beschwerte sich, dass über diesen Beruf so schlecht geredet werde, „ich will das nicht!“



Und so fehlt zu vielen Menschen die Lust darauf, in die Sozialpädagogik einzusteigen. Hinzu kommen vermeintlich zu niedrige Löhne. Dann entstehen Rivalitäten zwischen den Einrichtungen, den verantwortlichen Kommunen, die Fachkräfte mit Zusatzleistungen abwerben. Die Verweildauer in einer Stelle wird so immer geringer. Dazu kommt die Überlastung im Beruf, auch durch „schwierige Eltern“, wie Markus Kreitmayr vom bayerischen Landesverband der Johanniter einwarf.



Das Beispiel ukrainischen Personals zeige, dass ausländische Berufsqualifikationen hierzulande nicht anerkannt werden, obwohl gerade jetzt diese Menschen so dringend gebraucht würden. Auch deswegen monierte Landrat Niedergesäß, dass „wie uns zu Tode bürokratisieren“. An Geldern dürfe es eigentlich nicht mangeln: Von den 7,4 Milliarden Euro Haushaltsgeld für Scharfs Ministerium in Bayern gingen knapp vier Milliarden nur in das Feld „Familie“, beteuerte die aus dem Landkreis Erding kommende Ministerin. Trotzdem müsse Kirchseeon jährlich zwei Millionen Euro an Defizitausgleich für Betreuungskosten aufwenden, klagte Kirchseeons Bürgermeister Paeplow.

Das große Jammern eigentlich aller Podiumsgäste über den für Bayern so defizitären Länderfinanzausgleich, der es zum Beispiel dem Land Berlin erlaube, seine Kitaplätze für Eltern kostenfrei anzubieten, war nur die Spitze für das Negative in diesem Bereich. Doch es durfte ebenso Positives betrachtet werden: Das Platzangebot im Freistaat sei ausreichend, 98 Prozent der Kinder könnten aufgenommen werden. Scharf verwies auf Verkürzung der Ausbildung von fünf auf vier Jahre. Und: Quereinsteiger sollen gefördert werden. Das bejahte Wolfram Bauer, der Elternvertreter in dieser Runde, indem er auf 40-jährige Mütter verwies, die alleine mit ihrer Erziehungserfahrung eine Bereicherung leisten würden.

Quasi als Sahnehäubchen wurde immer wieder die neue Berufsakademie genannt, welche im September in Kirchseeon weiter Kinderbetreuungsfachkräfte ausbilden soll. Allerdings blieben angesichts des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Grundschüler für die Zukunft viele Fragen offen. Ulrike Scharf konnte nur fordern: „Ausbilden, ausbilden, ausbilden!“