Da-Capo-Jugend wird Süddeutscher Meister im Hiphop

Junge Hiphop-Tänzer: Die Da-Capo-Formation aus elf- bis 16-jährigen Aktiven wurde Süddeutscher Hiphop-Meister 2023. © TSG Da Capo

Seit September letzten Jahres gibt es die Hiphop-Formation des TSG Da Capo, jetzt sind sie schon Süddeutscher Meister.

Ebersberg – ‚Beipackzettel‘ für Ältere – Vorderseite: Hiphop ist ein Tanz mit Elementen von Breakdance, Popping, Locking und anderem. Wenn es die Richtung „Urban Style“ sein soll. Oder „Commercial Style“ mit Elementen von Vogueing, female Hiphop oder Dancehall. Wie bitte? Macht nichts. Einfach zuschauen. Besser: Mitmachen! Aber nicht auf den Straßen (wo Hiphop herkommt), sondern im Tanzsportzentrum der Ebersberger TSG Da Capo.



Kürzlich stellte die Hiphop-Jugendformation „Elevate“ ihren ersten Pokal in das Trophäenregal von Da Capo: Süddeutscher Meister. Großes Kompliment, schließlich tanzt die Formation erst seit September. Was zeigt: Hiphop-Trainerin Natalie Lex reißt die 24 Teens zwischen elf und 15 Jahren mit.



Die Gruppe trainiert zwei Mal die Woche (montags und donnerstags) eineinhalb Stunden, vor Wettbewerben auch mehr. Dabei entwickeln die Hiphoper und ihre Trainerin die Choreographie selbst und optimieren die Performance. Natalie Lex: „Wir tanzen im ‚Commercial Style‘. Manche sagen Video-Clip-Dancing dazu, aber das führt in die Irre. Denn wir tanzen gerade nicht Videoclips nach. Wir lassen uns sämtliche Figuren selbst einfallen, kreieren die gesamte Choreografie. Die Jugendlichen machen toll mit und zeigen bei den ‚Choreos‘ Ideen und Mut. Lob gebührt auch den Eltern, die unsere Tänzer in Fahrgemeinschaften zu Turnieren fahren oder Bus- und Bahnfahrten finanzieren, damit wir uns mit anderen Tanzsportlern messen können.“



Etwa Ende April beim „Bayern Cup“ in Wolfratshausen, wo man einen dritten Platz erreichte. Natalie Lex: „Schon das war für uns ein großer Erfolg, denn es war die allererste Meisterschaft für uns. Bis auf Jastin hatte davor ja noch niemand in einer Formation auf der Bühne getanzt.“ Und Ende Mai folgte ein zweiter Platz bei der „Süddeutschen“ des Ausrichters SDF in Schwabmünchen.



Jetzt also die Süddeutsche Meisterschaft der DTHO (Deutsche Tanzlehrer und Hiphop Tanzlehrer Organisation). Die Ebersberger setzten sich gegen fünf Gruppen in ihrer Altersklasse durch. Trainerin Lex: „Das war ein unvergessliches Erlebnis, weil damit wirklich keiner gerechnet hatte. Freudentränen und Jubelschreie! Die Mädels und Jastin haben enorm mitgezogen und die Choreo wirklich grandios getanzt.“



Nach diesem Erfolg überlegt die Gruppe, ob sie im September zu den Deutschen Meisterschaften fährt. Allerdings ist das mit hohen Kosten verbunden, denn die ‚Finals‘ finden in Mühlheim an der Ruhr statt.“ Dazu Konstanze Gerlich, 1. Vorsitzender der TSG Da Capo: „Umso glücklicher sind wir, dass wir mit BMW Richard Wagner in Kirchseeon und Daniela Mauritz Immobilien in Ebersberg zwei Sponsoren im Rücken haben. Auch unser Verein fördert. Aber noch mehr Hilfe würde uns finanziell guttun. Wenn sich weitere Sponsoren fänden, wäre das prima.“



Wer es ausprobieren möchte, kommt am besten ins Tanzsportzentrum der TSG Da Capo in der Dr.-Wintrich-Straße 3 in Ebersberg zum Probetraining. Trainerin Natalie: „Show Your talent! Schreibt einfach eine E-Mail an natalie.lex@tsg-dacapo.de mit Namen, Geburtsdatum (2012 oder älter) und Eurem Wunschtermin für das Probetraining am Sonntag, 2. Juli, 15 bis 17:30 Uhr oder am Montag, 3. Juli, 17 bis 19:30 Uhr. Manfred Ruopp